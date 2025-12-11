Στην ανακοίνωση ότι στις 12 Ιανουαρίου το «ΚΥΜΑ» θα ανακοινώσει την ιδρυτική του διακήρυξη ως κομματικού φορέα, προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, το πρωί της Πέμπτης.

«Εμείς ανασυνθέτουμε τον πατριωτικό κοινωνικό δημοκρατικό χώρο με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από ένα φορέα που λέγεται «ΚΥΜΑ», είναι ήδη ζωντανός, είναι εδώ και έχει έναν οργανωτή, εμένα», ανέφερε ο επικοινωνιολόγος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τη Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Η κ. Καρυστιανού συζητήθηκε να βοηθήσει το «ΚΥΜΑ» – αυτό ήταν από την αρχή να κάνει. Έχει ένα σοβαρό ηθικό και πρακτικό ασυμβίβαστο, είναι ακόμα πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Όποιος λοιπόν σέβεται τους ανθρώπους αυτούς και το ότι ξεκινάει μια δίκη, δεν μπορεί να πολιτικοποιήσει τη Δικαιοσύνη. Για αυτό λέει ότι θα βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει – αυτό λέει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, είπαμε να κάνουμε το ΚΥΜΑ και να προχωράει, θα έρθει η Μαρία να βοηθήσει».

«Στις 12 Ιανουαρίου θα μαζευτούμε για να κάνουμε την ιδρυτική μας πράξη, στις 14 κατά πάσα πιθανότητα το Φόρουμ μας κάνει μια εκδήλωση για τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς και βάζουμε στόχους μόλις φτάσουμε τις 300.000 υπογραφές – δηλαδή 5% στις εκλογές -, το ΚΥΜΑ μετασχηματίζεται και κατεβαίνει στις εκλογές», ενημέρωσε ο κ. Καραχάλιος, σημειώνοντας πως την ημέρα προκήρυξης εκλογών το νέο κόμμα θα προκηρύξει προκριματικά κατά τα αμερικανικά πρότυπα, με σκοπό την ανάδειξη προέδρου.

«Άλλο το κόμμα, άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος. Όποιος θέλει ας έρθει, κι ας μην είναι μέλος. Ο εκπρόσωπος του κινήματος είμαι εγώ, το ΚΥΜΑ όμως όταν κατέβει στις εκλογές πρέπει να εκπροσωπήσει το μέγιστο του ελληνικού λαού. Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι», κατέληξε αναφερόμενος στο κόμμα ο Νίκος Καραχάλιος.