Το δικαστήριο δικαίωσε τελικά τον Κιλιάν Mπαπέ στη διαμάχη του με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θα πρέπει να του δώσει το ποσό των 61 εκατ. ευρώ. Πώς όμως φτάσαμε από την ονειρική σχέση στον εφιάλτη;

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέρασε επτά χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν, την ομάδα της πόλης όπου γεννήθηκε, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Γαλλίας και γράφοντας ιστορία ως πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου με 256 γκολ. Ωστόσο, η σχέση των δύο πλευρών κατέρρευσε θεαματικά, οδηγώντας σε μία από τις πιο σκληρές νομικές διαμάχες που έχει γνωρίσει ποτέ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση αφορά απλήρωτους μισθούς και μπόνους, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν εξωφρενικά ποσά. Ο Μπαπέ ζητά συνολικά 263 εκατ. ευρώ, ενώ η Παρί έχει καταθέσει ανταγωγή ύψους περίπου 440 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για οικονομική ζημιά και παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποκτήθηκε από τη Μονακό το 2017, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή 180 εκατ. ευρώ. Το 2022 ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2024, με οψιόν επέκτασης έως το 2025, αν και παρουσιάστηκε δημόσια ως συμφωνία έως το 2025. Σύμφωνα με την Παρί, η παραμονή του έως τότε θα συνοδευόταν από μισθούς, μπόνους και επιβραβεύσεις δεκάδων εκατομμυρίων.

Το καλοκαίρι του 2023, όμως, ο Μπαπέ ενημέρωσε την Παρί ότι δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν επέκτασης. Ο σύλλογος τον κατηγόρησε για έλλειψη πίστης και για το ότι στέρησε από την ομάδα τη δυνατότητα να τον πουλήσει εγκαίρως. Ακολούθησαν αποκλεισμός από την προετοιμασία, ένταξή του στη λίστα μεταγραφών και ένα άτυπο –σύμφωνα με την Παρί– «συμφωνητικό κυρίων», το οποίο οι δικηγόροι του Μπαπέ χαρακτηρίζουν ανύπαρκτο.

Η Παρί υποστηρίζει ότι ο παίκτης αποδέχθηκε να παραιτηθεί από μέρος των μπόνους του εφόσον έμενε μέχρι το τέλος του συμβολαίου του και έφευγε ελεύθερος. Από την πλευρά του, ο Μπαπέ αρνείται ότι υπήρξε ποτέ επίσημη συμφωνία και τονίζει ότι χωρίς γραπτή τροποποίηση, καμία παραίτηση από αποδοχές δεν ισχύει.

Τελικά, ο Γάλλος άσος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος και υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η νομική διαμάχη, ωστόσο, συνεχίζεται. Περιλαμβάνει κατηγορίες για απλήρωτους μισθούς, μπόνους, ηθική παρενόχληση, αθέμιτη πίεση και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, με την Παρί να απορρίπτει κάθε ισχυρισμό.

Παράλληλα, υπάρχει και ξεχωριστή υπόθεση με τη Γαλλική Λίγκα, η οποία είχε δικαιώσει αρχικά τον Μπαπέ, αλλά η Παρί προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια. Η τελική λύση της υπόθεσης φαίνεται πως θα αργήσει, μετατρέποντας το άλλοτε «παραμύθι» της Παρί με τον Μπαπέ σε ένα δικαστικό θρίλερ με τεράστιο οικονομικό και θεσμικό αντίκτυπο.