Οι Φιλιππίνες διέψευσαν σήμερα την ύπαρξη στρατοπέδων εκπαίδευσης τζιχαντιστών εντός της χώρας, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευτεί το Νοέμβριο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος «απορρίπτει κατηγορηματικά (…) την απατηλή περιγραφή των Φιλιππινών ως του κέντρου εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπός του Κλερ Κάστρο.

«Δεν έχει παρασχεθεί καμιά απόδειξη ότι η χώρα χρησιμοποιείται για να εκπαιδευτεί κανείς στην τρομοκρατία», πρόσθεσε επικαλούμενη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Φιλιππίνες είχαν παραδεχτεί χθες, Τρίτη, ότι ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, ο Ναβίντ, που σκότωσαν την Κυριακή 15 ανθρώπους που συμμετείχαν σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ, είχαν διαμείνει στη χώρα από την 1η ως τις 28 Νοεμβρίου.

Το Γραφείο Μετανάστευσης των Φιλιππινών είχε διευκρινίσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι είχαν μεταβεί στην περιφέρεια του Νταβάο (νοτιοανατολικές Φιλιππίνες), στο νησί Μιντανάο, μια ζώνη που διαφεύγει εν μέρει του ελέγχου της Μανίλα και υπάρχουν υποψίες ότι βρίσκονται εκεί στρατόπεδα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.