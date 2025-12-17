Ο δράστης της φονικής επίθεσης στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, Sajid Akram, φαίνεται πως είχε μεταβιβάσει το σπίτι του στη σύζυγό του πριν από περίπου δύο χρόνια. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά συνεπάγεται ότι η χήρα του, Venera, δεν κινδυνεύει να χάσει το σπίτι τους στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, ακόμη και αν οι συγγενείς των θυμάτων κινηθούν νομικά με σκοπό να λάβουν αποζημιώσεις.

Ο 50χρονος είχε περάσει το ακίνητο αποκλειστικά στο όνομα της συζύγου του σχεδόν δύο χρόνια πριν από την επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ίδιος και ο 24χρονος γιος του, Naveed, φέρονται να σκότωσαν 16 αθώους ανθρώπους και να τραυμάτισαν περισσότερους από 40, το βράδυ της Κυριακής 14/12.

Ο ποινικολόγος Sam Macedone ανέφερε ότι τα θύματα μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση μέσω του κρατικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος Victims Support Scheme της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και, παράλληλα, μπορούν να στραφούν νομικά κατά της περιουσίας του δράστη. Ωστόσο, όπως εξήγησε, αν ο Akram έχει μεταβιβάσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στο όνομα της συζύγου του, τότε όποιος προσφύγει δικαστικά δεν θα λάβει τίποτα.

«Πρόκειται για την ύστατη προσβολή προς τα θύματα», δήλωσε στην εφημερίδα The Daily Telegraph. «Το έκανε γνωρίζοντας ότι, αν συνέβαινε κάτι και ακολουθούσαν αγωγές, δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν το σπίτι της συζύγου του».

Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Αντιτρομοκρατίας David Elliott ανέφερε ότι η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους δείχνει πως η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Ο Sajid και η Venera αγόρασαν το ανακαινισμένο σπίτι τον Αύγουστο του 2016 για 700.000 δολάρια.

Τον Φεβρουάριο του 2024, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αποκλειστικά στο όνομα της Venera έναντι 477.500 δολαρίων. Πρόκειται για μια οικία με τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα, σύμφωνα με τη Daily Mail, πως αγγίζει τα 1,1 εκατομμύρια δολάρια.