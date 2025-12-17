Μια 14χρονη έφηβη που βρέθηκε παγιδευμένη στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή 14/12 προστάτεψε με το σώμα της δύο παιδιά, των οποίων οι μητέρες κείτονταν νεκρές σε κοντινή απόσταση.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», όταν ο Sajid Akram και ο 24χρονος γιος του, Naveed, φέρονται να άνοιξαν πυρ. Παρόλο που η14χρονη τραυματίστηκε από τα πυρά των τρομοκρατών, παρέμεινε στο σημείο και προστάτεψε τα παιδιά μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν ηρωίδα τη νεαρή κοπέλα, που τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η αιματηρή επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ο 50χρονος δράστης Sajid Akram, ενώ άλλοι 42 τραυματίστηκαν.

Ο δεύτερος δράστης ονόματι Naveed Akram τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Την Τρίτη ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά από πολυήμερο κώμα και συνεχίζει να νοσηλεύεται, υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.