Ξεκίνησαν σήμερα οι τελετές αποχαιρετισμού των θυμάτων της επίθεσης σε παραλία του Σίδνεϊ, με φέρετρο να φτάνει στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια το λείψανο του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια και ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 16, περιλαμβανομένου του ενός δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Ο 24χρονος γιος του και φερόμενος συνεργός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Ναβίντ Άκραμ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από τις σφαίρες των αστυνομικών.