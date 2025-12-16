Ένα νέο βίντεο από το Σίδνεϊ φέρνει στο φως τη γενναιότητα ενός ζευγαριού που αντιμετώπισε με γυμνά χέρια έναν από τους δράστες της φονικής επίθεσης στο Χανουκά, καταφέρνοντας προσωρινά να αφοπλίσει τον τρομοκράτη.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται το ζευγάρι να αντιμετωπίζει τον δράστη τη στιγμή που αυτός βγαίνει από ένα αυτοκίνητο με σημαία σχετιζόμενη με τζιχαντιστική οργάνωση, καταφέρνοντας προσωρινά να του αφαιρέσει το όπλο. Δυστυχώς, η προσπάθεια αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο δράστης άνοιξε πυρ και σκότωσε και τους δύο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι οι εικόνες αναδεικνύουν την εξαιρετική ανδρεία των παρευρισκόμενων πολιτών και έχουν εντείνει τους φόβους για παρόμοιες επιθέσεις παγκοσμίως.

Μετά τη σφαγή στο Σίδνεϊ, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το Ισραήλ εξέδωσε ανακοινώσεις σε πολλές διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών, προειδοποιώντας για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες κατά εβραϊκών στόχων και καλώντας τις Αρχές να λάβουν αυξημένα προληπτικά μέτρα.