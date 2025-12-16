Ο φερόμενος δράστης του περιστατικού στο Bondi, Ναβίντ Ακράμ, ο οποίος νοσηλεύεται, ξύπνησε από το κώμα, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, αύμφωνα με τον Guardian, ενώ οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν είναι σε θέση να καταθέσει ή να ανακριθεί.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τον Ναβίντ Άκραμ, προκαλώντας τον θάνατο 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αυστραλιανές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια με σαφή αντισημιτικά κίνητρα και συνεχίζουν τις έρευνες για το πώς οι δράστες οργάνωσαν την επίθεση και αν είχαν επαφές με εξτρεμιστικά δίκτυα. Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η εβραϊκή κοινότητα της χώρας τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο μετανάστευσης των Φιλιππίνων, ο 50χρονος μαζί με τον 24χρονο ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες στις αρχές Νοεμβρίου και στα τέλη του μήνα αναχώρησαν από τη Μανίλα για το Σίδνεϊ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των Φιλιππίνων δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία σύνδεση μεταξύ τρομοκρατικών ομάδων και των δύο ανδρών.