Την ώρα που η Αυστραλία πενθεί, η κυβέρνησή της πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με το ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δύο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δύο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δύο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.

Νωρίτερα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, είχε δηλώσει ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως ως αυτό το στάδιο δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών.

Ο κ. Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δύο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία». «Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δύο κράτη κι όχι μόνο.

Ο κ. Αλμπανέζι είπε ότι ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019 -επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC-, χωρίς πάντως να θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή (…) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δύο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (…) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται σε κώμα, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.