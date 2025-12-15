Κεφάλια γουρουνιών πέταξαν άγνωστοι σε μουσουλμανικούς τάφους σε νεκροταφείο της δυτικής περιοχής του Σίδνεϊ, σε μια ανατριχιαστική πράξη εκδίκησης μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi.

To μουσουλμανικό γραφείο ταφής Αχμάντ Χράιτσι καταδίκασε την ενέργεια στο Νεκροταφείο Νάρελαν στην Καμντέν ως ακατανόητη και γεμάτη μίσος.

«Σε όποιον το έκανε: δεν αποδείξατε τίποτα εκτός από μίσος. Δεν είστε λύση σε κανένα πρόβλημα – είστε μέρος του προβλήματος», δήλωσε.

«Αυτή είναι καθαρή ανοησία. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Μόνο τροφοδοτεί θυμό, πόνο και διχασμό. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να εξαγριώνονται από δειλές ενέργειες όπως αυτή. Οι άνθρωποι σε αυτούς τους τάφους ήταν νεκροί πολύ πριν από τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα. Οι τάφοι είναι χώροι ηρεμίας, αξιοπρέπειας και σεβασμού για όλες τις θρησκείες και όλη την ανθρωπότητα. Αν θέλετε ειρήνη, αυτό δεν είναι ο δρόμος. Αν θέλετε δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι ο δρόμος. Το μόνο που δείχνετε είναι έλλειψη ανθρωπιάς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώνεται, ενώ η ηγεσία της μουσουλμανικής κοινότητας στο Σίδνεϊ δήλωσε ότι θα αρνηθεί να τελέσει τις ταφικές τελετές ή να δεχτεί τα σώματα των δραστών της Bondi.

Ο γνωστός ισλαμικός ηγέτης του Σίδνεϊ, δρ Τζαμάλ Ρίφι, τόνισε ότι η κοινότητα δεν θεωρεί τους δράστες μέρος του Ισλάμ.

«Αυτό που έκαναν δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν από εμάς. Ξέρουμε ότι στο ιερό βιβλίο μας, η δολοφονία ενός αθώου πολιτικού ισοδυναμεί με τη δολοφονία όλης της ανθρωπότητας», δήλωσε.

Ο δρ Ρίφι υπενθύμισε ότι η κοινότητα αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο μετά την επίθεση στο Lindt Café το 2014, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

«Όταν ο δράστης πέθανε, μας ρώτησαν αν θα δεχόμασταν το σώμα του», ανέφερε ο δρ Ρίφι.

«Αρνηθήκαμε να δεχτούμε το σώμα του και αποφύγαμε να τελέσουμε τις ταφικές τελετές και θα αρνιόμασταν να τον δεχθούμε στο μουσουλμανικό τμήμα του νεκροταφείου Rookwood. Και θα κάναμε ακριβώς το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ισλαμικός δάσκαλος του Ναβίντ Ακράμ, Σεΐχ Αντάμ Ισμαήλ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Αλ-Μουράντ, επίσης καταδίκασε την επίθεση.

«Είχα τελευταία επαφή μαζί του στις αρχές του 2022, αλλά εδώ διδάσκουμε αυστηρά μόνο την ανάγνωση του Κορανίου, τίποτα άλλο», δήλωσε.

«Είμαι συντετριμμένος από τις εικόνες των θυμάτων στην παραλία Bondi. Έχω μικρή οικογένεια και έχουμε δεχτεί απειλές κατά της ζωής μας. Αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε το σπίτι μας και χρειαστήκαμε τη βοήθεια της αστυνομίας, για την οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες», συμπλήρωσε.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε επίσης την επίθεση.

«Οι καρδιές, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι έγιναν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από αυτή τη βαθιά τραυματική επίθεση. Αυτή είναι μια στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της μουσουλμανικής κοινότητας της Αυστραλίας, να σταθούμε ενωμένοι, με συμπόνια και αλληλεγγύη», ανέφεραν.