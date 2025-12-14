Μακελειό σημειώθηκε στην πολυσύχνατη παραλία Bondi της Αυστραλίας όταν δυο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους που γιόρταζε την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

Σε επίσημες δηλώσεις τους οι Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Σίδνεϊ, έκαναν λόγο για πολυάριθμα θύματα και ξεκάθαρο στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός της Πολιτείας, Κρις Μινς, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, ενώ επιβεβαίωσε πως ένας από τους δράστες είναι νεκρός και ένας ακόμη έχει συλληφθεί. Όπως τόνισε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενέργεια δεν ήταν τυχαία, αλλά συνιστούσε στοχευμένη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, γνωστοποίησε ότι συνολικά 29 άτομα τραυματίστηκαν κατά το συμβάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ο ίδιος δήλωσε:

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί για να γιορτάσουν μια χαρούμενη περίσταση, την γιορτή του Χανουκά. Και υπήρχαν πάνω από 1.000 άτομα εκεί όταν συνέβη αυτό. Λόγω των περιστάσεων του συμβάντος απόψε, στις 9:36 μ.μ., κήρυξα ότι πρόκειται για τρομοκρατικό συμβάν».

Σε «σκληρό» βίντεο που κυκλοφόρησε στο X και φέρεται να τραβήχτηκε στο σημείο του μακελειού διακρίνονται άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος, ενώ άλλοι προσπαθούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες.

Mass Shooting at Bondi Beach, Sydney

GRAPHIC ⚠️ pic.twitter.com/p5JMnyTuH3 — RB. (@rahul4bisht) December 14, 2025

Σε άλλο βίντεο που αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που έλαβαν χώρα φαίνεται ένας θαρραλέος πολίτης να πλησιάζει τον έναν μακελάρη και να τον αφοπλίζει, ενώ ο δεύτερος συνεχίζει να πυροβολεί από υπερυψωμένο σημείο.

WATCH: Bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney pic.twitter.com/g7lrayGWYr — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά πυροβόλα όπλα με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο X φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να διαφεύγουν στην παραλία Bondi, ενώ ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί και σειρήνες της αστυνομίας.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Συμπλήρωσε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος, ενώ τόνισε πως υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους αποχωρώντας από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Εκδήλωση για το Χανουκά

Στην παραλία Bondi το βράδυ της Κυριακής είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά, στην οποία έδωσαν το παρών 2.000 άτομα. Σύμφωνα με αναρτήσεις για την εκδήλωση, αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 21:00 στο παιδικό πάρκο Bondi Park Playground και η είσοδος ήταν δωρεάν.

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Χανουκά στην Θάλασσα» και διοργανώθηκε από την κοινότητα Chabad του Bondi. Η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χάνουκα.

«Ελάτε στην Chabad του Bondi για το Ετήσιο Φεστιβάλ Χανουκά, καθώς γιορτάζουμε τη ζωή των Εβραίων φωτίζοντας την εμβληματική παραλία Bondi», ανέφερε η ανακοίνωση για την εκδήλωση.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 2GB, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας (ECAJ), Άλεξ Ρίβτσιν, δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εβραϊκής κοινότητας στην παραλία, η οποία οργανώθηκε για την πρώτη νύχτα του Χανουκά.

Ο Ρίβτσιν, ο οποίος δεν βρισκόταν στην εκδήλωση, ανέφερε ότι μίλησε με τον διευθυντή επικοινωνίας του ECAJ, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε κατά το περιστατικό.

«Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί. Ήταν μια οικογενειακή εκδήλωση», τόνισε ο Ρίβτσιν, προσθέτοντας:

«Άκουσαν κάτι σαν δεκάδες εκρήξεις. Και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν, να υπερπηδούν εμπόδια, να παίρνουν τα παιδιά τους. Ήταν χάος».

Ο ίδιος σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν απλώς μια επίθεση που συνέβη τυχαία στην παραλία Bondi. Πιστεύω ότι ήταν σκόπιμη και στοχευμένη».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Bondi».

Bondi Beach, one of the happiest, most peaceful, beautiful places in Australia, was today visited by immigrants who hate us.

You let them in, @AlboMP and @Tony_Burke.

You are absolute scum. pic.twitter.com/rv29Nqlq6E — Fred Pawle (@FredPawle) December 14, 2025

Αυστραλός πρωθυπουργός: Οι εικόνες στην Bondi είναι σοκαριστικές

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε, εξέδωσε δήλωση σχετικά με το περιστατικό στην οποία αναφέρει:

«Οι εικόνες στην Bondi είναι σοκαριστικές και ανησυχητικές. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επιτόπου και εργάζονται για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με κάθε άνθρωπο που επηρεάζεται».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι μόλις μίλησε με τον Επίτροπο της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. «Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις καθώς επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.