Ένας Εβραίος άνδρας που βρισκόταν στον τόπο της σφαγής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ αρνήθηκε να υποκύψει μπροστά στους ένοπλους, δείχνοντας με θάρρος έναν από τους δολοφόνους καθώς άνοιγε πυρ, όπως δείχνει μια συγκλονιστική εικόνα που δημοσιεύουν διεθνή ΜΜΕ.

Η εικόνα δείχνει τον άγνωστο άνδρα να στέκεται μπροστά στον τρομοκράτη, αρνούμενος να σκύψει και δείχνοντας προκλητικά τον σκοπευτή καθώς αυτός πυροβολούσε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης σε μια γιορτή του Χάνουκα στο δημοφιλές θέρετρο της Αυστραλίας.

Ο άνδρας δεν φαίνεται να χτυπήθηκε στη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με τη New York Post.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας ήρωας-πολίτης έριξε κάτω τον ένοπλο και τον αφόπλισε ενώ αυτός δεν κοιτούσε. Αυτό επέτρεψε στην αστυνομία να επέμβει και να εξουδετερώσει τους σκοπευτές.

Τουλάχιστον 15 άτομα που συμμετείχαν στην εβραϊκή εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ξαφνικής και αιματηρής επίθεσης – της πιο θανατηφόρας στην Αυστραλία από τη σφαγή του Πορτ Άρθουρ το 1996, που άφησε 35 νεκρούς και 24 τραυματίες.

Οι δύο ένοπλοι πιστεύεται ότι είναι ο Naveed Akram, 24 ετών, και ο 50χρονος πατέρας του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της άκαρδης επίθεσης, ενώ ο Akram τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται τώρα σε νοσοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με τις Αρχές.