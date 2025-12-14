Συγκλονισμένη είναι η Αυστραλία και ολόκληρος ο κόσμος από την φονική τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 στην παραλία Bondi Beach του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εκδήλωσης για την έναρξη του εβραϊκού εορτασμού του Χανουκά.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες που άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους ήταν πατέρας και γιος — ο 50χρονος πατέρας σκοτώθηκε στο σημείο από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ο 24χρονος γιος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται υπό κράτηση σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

BREAKING: The two terrorists who shot at Jewish families while they were celebrating Hanukkah today at Bondi Beach in Sydney, Australia, are a father and son and are from Pakistan. pic.twitter.com/8IJiyBADRb — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 18:47 όταν οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ από μια πεζογέφυρα κοντά στο πάρκο της παραλίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οικογένειες και επισκέπτες για τη γιορτή «Chanukah by the Sea».

Μάρτυρες περιγράφουν «πυροβολισμούς για περισσότερο από δέκα λεπτά» και σκηνές πανικού με κόσμο να τρέχει να βρει καταφύγιο, ενώ αρκετοί πολίτες προσπάθησαν να βοηθήσουν τους τραυματίες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Attack on Bondi Beach in Sydney, full video. pic.twitter.com/eI1sbFOAu3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 14, 2025

Απολογισμός θυμάτων

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός θέλει τουλάχιστον 16 ανθρώπους νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τουλάχιστον 38 τραυματίες, με περισσότερους να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλο το Σίδνεϊ. Τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι σε όχημα που σχετίζεται με τους δράστες βρέθηκαν και εξουδετερώθηκαν ενδεχόμενες εκρηκτικές συσκευές, εντείνοντας τις έρευνες για τον ακριβή σχεδιασμό του χτυπήματος.

#Australia 🇦🇺: Two gunmen carried out shooting attack during Jewish holiday event at Bondi Beach in #Sydney. 12 people killed and numerous wounded.



Perpetrators seemingly used 12-Gauge shotgun and a possible Beretta BRX1 rifle with Aimpoint Micro H-1 2MOA pattern red dot. pic.twitter.com/ltFjgCjIlk — War Noir (@war_noir) December 14, 2025

Αντισημιτικό κίνητρο και διεθνείς αντιδράσεις

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική και στοχευμένη κατά της εβραϊκής κοινότητας του Σίδνεϊ, με τις αρχές και πολιτικούς ηγέτες να μιλούν για ένα «σκοτεινό, μισαλλόδοξο και αντισημιτικό αιματοκύλισμα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Anthony Albanese καταδίκασε την επίθεση ως «πράξη κακού και μίσους» και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα μέτρα για την προστασία όλων των κοινοτήτων.

Διεθνείς ηγέτες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και καταδίκασαν την επίθεση, με τον πρόεδρο του Ισραήλ και άλλες ηγετικές προσωπικότητες να τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκλονιστικές στιγμές και ήρωες της ημέρας

Κατά τη διάρκεια των δραματικών στιγμών, ένας πολίτης — αργότερα ταυτοποιηθείς ως 43χρονος ιδιοκτήτης mini market επιχείρησε με κίνδυνο της ζωής του να αφοπλίσει έναν από τους δράστες, σώζοντας ζωές. Η πράξη του αυτή έχει αναγνωριστεί από τις αρχές και τον κόσμο ως μια από τις πιο ηρωικές στιγμές της τραγωδίας.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Αναζητήσεις και έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το πλήρες κίνητρο και εάν υπήρχαν συνεργοί ή ευρύτερο σχέδιο πίσω από την επίθεση, ενώ παράλληλα έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς χώρους λατρείας και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.