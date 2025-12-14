“Ποτέ άλλοτε ο Πολιτισμός δεν είχε τόσους πόρους, οι οποίοι μετουσιώνονται σε απτά έργα σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και αφορούν κάθε πτυχή του“, τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί και υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του Πολιτισμού στην εθνική προσπάθεια μετασχηματισμού του οικονομικού μας προτύπου.

Όπως σημείωσε η Λίνα Μενδώνη «ο Πολιτισμός και οι υπηρεσίες του δεν είναι απλοί δέκτες πιστώσεων. Για περισσότερο από έξι χρόνια, ο Πολιτισμός, στη θεσμική του διάσταση και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, έχει μετατραπεί από παθητικό και στατικό υποδοχέα των όποιων πόρων που παραλάβαμε, σε προσοδοφόρο πρωταγωνιστή της ανάπτυξης. Κινητοποιεί πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, δημιουργεί απασχόληση, προσελκύει έσοδα μέσω των υποδομών του -τα οποία διοχετεύει σε νέα έργα και δράσεις- συρρικνώνει, σταθερά, γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες, οξύνει την εξωστρέφεια της οικονομίας και πρωταγωνιστεί στα διεθνή fora”.

“Ο Πολιτισμός δημιουργεί Οικονομία. Και, το κυριότερο, αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας σημαντικό δίαυλο μεγέθυνσης και ανακατανομής του εθνικού πλούτου. Αποτελεί μήτρα απασχόλησης, και μηχανισμό βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας”, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Μενδώνη και τόνισε προς το Σώμα ότι το υπουργείο Πολιτισμού «με πόρους -κυρίως ευρωπαϊκούς- στο Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών και δράσεων που είχε γίνει ποτέ.

“Σήμερα είναι ενεργά περισσότερα από 850 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 δισ. ευρώ, εκτός από αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και παραδόθηκαν. Ποτέ άλλοτε ο Πολιτισμός δεν είχε τόσους πόρους, οι οποίοι μετουσιώνονται σε απτά έργα σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και αφορούν κάθε πτυχή του: Την πολιτιστική κληρονομιά -στη μεγάλη ιστορική της διαχρονία και σε όλο το εύρος των μορφών της- τη σύγχρονη δημιουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό” εξειδίκευσε.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου βαίνει σταθερά αυξανόμενος, επισημαίνοντας ότι το 2026, προβλέπονται 653 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 575 εκατομμυρίων, το 2025, και 295 εκατομμυρίων, το 2019.

Επίσης, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα: 375 εκατομμύρια για το 2026, έναντι 318 εκατομμυρίων το 2025, και έναντι 28 μόλις εκατομμυρίων ευρώ το 2018.

Εξάλλου, η υπουργός τόνισε ότι η ποσοστιαία μεταβολή της συμβολής του ΟΔΑΠ στον προϋπολογισμό του Πολιτισμού μεταξύ του 2018 και του 2025 ανέρχεται στο 92,29%. Η ποσοστιαία μεταβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ του 2018 και του 2026 ανέρχεται στο 911%.

“Κάθε σχόλιο περιττεύει”, σχολίασε η κυρία Μενδώνη, έχοντας παραθέσει τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 για το υπουργείο Πολιτισμού.

Τέλος, όπως υπογράμμισε η υπουργός: «Ο Πολιτισμός διαπερνά και επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας. Διακρίνεται από ισχυρή κοινωνικοοικονομική δυναμική. Είναι ένα εξέχον κοινωνικό αγαθό, αλλά και ένας πολύτιμος αναπτυξιακός πόρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οριζόντια στη χάραξη πολιτικών, που είναι καθοριστικές για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σήμερα, που η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν καίρια ζητούμενα».