Αλλαγή πρωτοπόρου στη Serie A, με την Ίντερ να νικάει με 2-1 εκτός έδρας την Τζένοα και να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Μίλαν έμεινε στο 2-2 με τη Σασουόλο ενώ η Νάπολι ηττήθηκε με 1-0 από την Ουντινέζε.

Μετά τα αποτελέσματα των «ροσονέρι» και των «παρτενοπέι», οι οποίοι είχαν αγωνιστεί νωρίτερα, οι «νερατζούρι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι με τους Γενοβέζους και άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό με το σουτ του κεντρικού αμυντικού Μπίσεκ.

Η Τζένοα ήθελε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και στο 38′ ο Λαουτάρο έγραψε το 0-2, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Μιλανέζους. Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 68′ ο Βιτίνια μείωσε σε 1-2, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου όμως κράτησε το αποτέλεσμα και πήρε τη νίκη.

Έτσι, η Ίντερ είναι πλέον στην 1η θέση με 33 βαθμούς και ακολουθούν η Μίλαν με 32 και η Νάπολι με 31.