Η Τζένοα υποδέχθηκε την Ίντερ για τη 15η αγωνιστική της Serie A και οι οπαδοί τους προκάλεσαν πανικό πριν την έναρξη, καθώς έγιναν σοβαρά επεισόδια με αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες και τρεις αστυνομικούς να τραυματίζονται.

Η οπαδική βία είναι διαχρονικά ένα από τα προβλήματα του ιταλικού ποδοσφαίρου και ήρθε ξανά στο προσκήνιο με όσα έγιναν στη Γένοβα πριν το παιχνίδι των «ροσομπλού» με τους «νερατζούρι».

Οι οπαδοί των Γενοβέζων περίμεναν τα πούλμαν που μετέφεραν αυτούς των Μιλανέζων και όταν έφτασαν η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, όπως δείχνουν και οι εικόνες που μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο γήπεδο τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως και κάποια μηχανάκια, ενώ τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να έχουν κάτι σοβαρό.

Η χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις, τελικά, είχε ως αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η τάξη, με τους οπαδούς και των δύο ομάδων να παίρνουν θέση στις εξέδρες και την αστυνομία να κάνει καταγραφή των πολλών ζημιών σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στους γύρω δρόμους.