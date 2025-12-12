Και αυτές τις γιορτές, η Nova κάνει το απόλυτο χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους. Από τις 11 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου, η ΕΟΝ ανοίγει για δωρεάν θέαση, προσφέροντας έναν μήνα γεμάτο δράση, μεγάλους συναρπαστικούς αγώνες στα κανάλια Novasports, κορυφαίες ταινίες και σειρές Οn Demand, αλλά και το πιο γιορτινό pop-up κανάλι της χρονιάς: το NovaChristmas.

Με μια απλή εγγραφή στο eon.nova.gr, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της ΕΟΝ: live κανάλια, 6.000+ τίτλους Οn Demand, catch up 7 ημερών και μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για να κάνει τη θέαση πραγματικά απολαυστική – από τις ταινίες και τις σειρές μέχρι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στα κανάλια Novasports.

Μεγάλοι αγώνες

Οι γιορτές στην ΕΟΝ φέρνουν την καρδιά του αθλητισμού στο σπίτι. Για έναν ολόκληρο μήνα θα μπορούν όλοι να απολαύσουν εντυπωσιακές αναμετρήσεις και μεγάλα ντέρμπι στα κανάλια Novasports, από τις κορυφαίες διοργανώσεις: Stoiximan Super League, Premier League, La Liga και EuroLeague.

Στην EuroLeague, ξεχωρίζει στις 12 Δεκεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου έρχονται δύο σημαντικές μάχες: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός – Βαλένθια.

Η νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά με δύο αγώνες την 6η Ιανουαρίου: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Αρμάνι Μιλάνο, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μπασκετικό θέαμα.

Στη Stoiximan Super League, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με το ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου, το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός δίνει νέο βάθος στη μάχη της τετράδας.

Στην Premier League, οι γιορτές αποκτούν αγγλική ένταση με το Τότεναμ – Λίβερπουλ στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ στις 8 Ιανουαρίου, το κρίσιμο Άρσεναλ – Λίβερπουλ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη του τίτλου.

Κορυφαίες ομάδες, δυνατές μονομαχίες, μεγάλοι πρωταγωνιστές – όλα παίζουν στα κανάλια Novasports, και κάθε στιγμή ζωντανεύει με τη δυναμική κάλυψη και την ποιότητα εικόνας της Nova.

6.000+ ταινίες και σειρές On Demand

Η ΕΟΝ προσφέρει μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, δυνατά blockbuster, βραβευμένες ταινίες και σειρές, με περισσότερους από 6.000 τίτλους Οn Demand για θέαση όποτε και όπου εσύ θες. Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών φετινών τίτλων στα κανάλια Novacinema, ξεχωρίζουν:

• Anora

• The Brutalist

• Ferrari

• Emilia Perez

• Wicked

• Εγώ ο Απαισιότατος 4

• The Wild Robot

• Ο Πάντινγκτον στο Περού

• Kraven ο Κυνηγός

• Ο Μελισσοκόμος

• Lockerbie: A Search for Truth

• The Handmaid’s Tale

• Outlander: Blood of My Blood

NovaChristmas: Το κανάλι που φέρνει τη γιορτινή μαγεία στο σπίτι

Από τις 13 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, το NovaChristmas εκπέμπει καθημερινά, προσφέροντας τρεις ταινίες κάθε βράδυ. Είναι το pop-up κανάλι που δίνει την τέλεια αφορμή για οικογενειακές movie nights, χαλαρές γιορτινές βραδιές ή παρέες στο σπίτι – με πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Catch up 7 ημερών για να μη χάσεις τίποτα

Για όσους δεν προλαβαίνουν να δουν κάτι live, η ΕΟΝ δίνει τη δυνατότητα catch up έως και 7 ημερών, ώστε κανένας μεγάλος αγώνας, επεισόδιο ή ταινία να μην πάει χαμένη στις γιορτές, ακόμη και αν δεν τα δεις ζωντανά.

Πώς αποκτάς τη δωρεάν θέαση

Μπαίνεις στο eon.nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και απολαμβάνεις έναν μήνα με δώρα που πραγματικά θες — γεμάτα ψυχαγωγία, αθλητική δράση και γιορτινή ατμόσφαιρα.