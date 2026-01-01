Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν μεταξύ των καλεσμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη γιορτή την οποία οργάνωσε στην οικία του στη Φλόριντα για την υποδοχή του νέου έτους, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, εμφανίστηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου φορώντας σμόκιν σε βίντεο που ανήρτησε ο συντηρητικός ινφλουένσερ Μάικλ Σολακίεβιτς.

Κατά τη συνάντηση που είχαν στις 29 Δεκεμβρίου με θέμα τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να παραστεί στη γιορτή που θα οργάνωνε για την Πρωτοχρονιά.

Εξάλλου, στη διάρκεια της εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ένταση μεταξύ του ιδίου και του Νετανιάχου αναφορικά με τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει «σεβαστεί» τις δεσμεύσεις του και πλέον η ευθύνη βαρύνει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.