Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.

Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία πως επρόκειτο για διάρρηξη επιχείρησης αγοράς χρυσού και κοσμημάτων στην οδό Κριάρη στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, τελικά επρόκειτο για ληστεία με τραυματισμό ενός ατόμου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το βράδυ της Κυριακής 14/12, όταν ιδιοκτήτης επιχείρησης με έναν φίλο του βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά καθώς είχαν κλείσει και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Ξαφνικά, μπήκαν κάτω από τα ρολά 4-5 άτομα προσπαθώντας να αρπάξουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των ληστών.

Το άκρως ανησυχητικό είναι πως στο σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα, κυκλοφορεί πολύς κόσμος και προκαλεί εντύπωση το θράσος τους να προσπαθήσουν να ληστέψουν την επιχείρηση τη συγκεκριμένη ώρα γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλοί που θα τους έβλεπαν.