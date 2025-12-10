Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων τον πρώην δικηγόρο του νοσοκομείου της πόλης για την υπόθεση υπεξαίρεσης 140.000 ευρώ από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι εισέπραττε επί 10 χρόνια μίσθωμα δύο καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία του νοσοκομείου Χανίων, χωρίς να αποδίδει στο νοσηλευτικό ίδρυμα τα εισπραττόμενα ενοίκια.

Κατά την αρχή της δικαστικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την κατηγορία, αναφέροντας ότι έχει ήδη επιστρέψει 20.000 ευρώ στη διοίκηση του νοσοκομείου, εκφράζοντας την πρόθεση να επιστρέψει ολόκληρο το υπεξαιρεθέν ποσό, μέσα από την πώληση ακινήτου που βρίσκεται στην κατοχή του.

Το 2020, η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων εντόπισε την υπεξαίρεση, με την υπόθεση να οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, καταθέτοντας ως μάρτυρας, περιέγραψε τη στιγμή που εντοπίστηκαν από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος τα μισθώματα. Ο ίδιος ανέφερε «αντιληφθήκαμε ότι δύο ακίνητα ενοικιάζονται από επιχείρηση και ενημερωθήκαμε ότι από το 2010 μέχρι και το 2020 η εν λόγω επιχείρηση κατέθετε 1.200€ τον μήνα στον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου. Όταν ρωτήσαμε τον ίδιο, εκείνος παραδέχτηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον ίδιο».

Στη συνέχεια της διαδικασίας, κατέθεσαν και άλλοι μάρτυρες οι οποίοι μίλησαν για τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου αλλά εξήγησαν και το πώς έπεσε στην αντίληψή τους η είσπραξη μισθωμάτων.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, ανέφερε οικογενειακά προβλήματα για τα οποία χρησιμοποίησε τα χρήματα από το μίσθωμα, ενώ εξέφρασε και ο ίδιος την πρόθεση να αποπληρώσει το ποσό.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον 75χρονο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.