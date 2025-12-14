Ο 44χρονος Περικλής Νικολάου που χτύπησε με γροθιά την Παρασκευή τον ορθοπεδικό γιατρό Παναγιώτη Σαμαρά στο νοσοκομείο Αιγίου και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε Κυριακή απόγευμα εντελώς αναπάντεχα.

Σύμφωνα με το pelop.gr τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του!

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος (που είχε στην πλάτη του και καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.