Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στο νοσοκομείο του Αιγίου, όταν ασθενής με βεβαρημένο παρελθόν επιτέθηκε και ξυλοκόπησε γιατρό εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση και στο παρελθόν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, χωρίς να προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση ή προφανής αιτία, άρχισε να χτυπά τον γιατρό στο ορθοπεδικό τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Ο άνδρας φέρεται να έχει ενασχόληση με την πυγμαχία, γεγονός που έκανε την επίθεση ιδιαίτερα βίαιη.

Ο γιατρός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από τα χτυπήματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του δράστη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.