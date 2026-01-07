Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησε για ακόμη μία φορά ο Φαμπιάν Χιρτσέλερ για τον Μπάμπη Κωστούλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα των «γλάρων» προετοιμάζεται για την απαιτητική αναμέτρηση στο Μάντσεστερ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Premier League, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο τεχνικός της Μπράιτον εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Κωστούλα, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ως βασικός στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Μπέρνλι.

«Έχουμε μεγάλη πίστη στον Μπάμπη. Το απέδειξε και στο παιχνίδι με την Μπέρνλι, δείχνοντας ότι μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στράικερ όσο και ως δεκάρι. Έχει ήδη εμπειρία ως κεντρικός επιθετικός στην προηγούμενη ομάδα του και στις προπονήσεις δείχνει ότι ξέρει πώς να βρίσκει το γκολ», τόνισε αρχικά ο Χιρτσέλερ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος μπροστά στην εστία. Θέλουμε να δίνουμε ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται, και ο Κωστούλας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας».