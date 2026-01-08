Viral έχει γίνει ιδιοκτήτης πιτσαρίας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, χάρη στις καυστικές και σαρκαστικές απαντήσεις που δίνει δημόσια σε αρνητικές διαδικτυακές κριτικές πελατών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και φανατικούς υποστηρικτές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο λόγος για τον Άλι Τσενγκίζ, 38 ετών, ιδιοκτήτη της πιτσαρίας Sunnyside Sliced, η οποία σερβίρει πίτσα τύπου Νέας Υόρκης στο Mentone, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης. Ο Τσενγκίζ έζησε για δέκα χρόνια στη Νέα Υόρκη και, όπως λέει, αποφάσισε να «απαντήσει» στους επικριτές του όταν ένιωσε ότι «ξεπεράστηκε μια γραμμή».

Σε μία από τις αρνητικές κριτικές, πελάτης χαρακτήρισε τις τιμές «εξωφρενικές», αναφερόμενος στα κομμάτια των 9 δολαρίων και κάποιες πίτσες που κοστίζουν από 40 έως 60 δολάρια. Άλλος σχολίασε ότι «η πίτσα τύπου Νέας Υόρκης είναι βασική στη γεύση και την υφή». Η απάντηση του Τσενγκίζ ήταν άμεση και αιχμηρή: «Τέρμα η πίτσα για σένα! Δια βίου αποκλεισμός».

Pizzeria owner defends ‘sassy’ replies to bad reviews as he goes viral https://t.co/WLpNHCWSQ1 pic.twitter.com/D1mpOlv4dF — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Σε διαφορετική κριτική που ανέφερε πως το μαγαζί είναι «υπερτιμημένο» και ότι η εξυπηρέτηση «χρειάζεται σοβαρή διόρθωση», ενώ ο πελάτης έγραψε ότι «άφησε τα 9 δολάρια και έφυγε», ο ιδιοκτήτης απάντησε: «Θα σου δώσω 9 δολάρια για κάθε βήμα που κάνεις μακριά από το μαγαζί μας».

Άλλοι πελάτες παραπονέθηκαν για αλμυρή πίτσα και κακή εξυπηρέτηση, με τον Τσενγκίζ να σχολιάζει: «Η πίτσα δεν μπορεί να ήταν τόσο αλμυρή όσο η κριτική σου». Σε παράπονο για «αγενή προσωπικό», απάντησε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει δεχθεί «αμέτρητους επαίνους» και πως «σε αυτή την περίπτωση παίρνω το μέρος του».

Οι απαντήσεις του έχουν διχάσει το κοινό. Κάποιοι χρήστες στα social media μιλούν για έλλειψη επαγγελματικής δεοντολογίας, χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις «μέσες» ή «αηδιαστικές», υποστηρίζοντας ότι τα παράπονα ήταν βάσιμα. Άλλοι, όμως, επαινούν την ειλικρίνεια και το χιούμορ του, λέγοντας ότι «τους κάνει να θέλουν να πετάξουν μέχρι τη Μελβούρνη μόνο για την πίτσα» και πως πρόκειται για «εξαιρετική διαφήμιση».

Μιλώντας στο news.com.au, ο Άλι Τσενγκίζ τόνισε ότι καλωσορίζει την εποικοδομητική κριτική, ειδικά όταν γίνεται ιδιωτικά. Όπως εξηγεί, αντιδρά μόνο όταν οι κριτικές γίνονται προσωπικές, παραπλανητικές ή άδικες, καθώς νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει την ομάδα του, ιδιαίτερα τα νεότερα μέλη της.

Ο ίδιος μεγάλωσε εργαζόμενος σε πιτσαρία στα προάστια της Μελβούρνης, πριν στραφεί στον χρηματοοικονομικό τομέα και εργαστεί για χρόνια στη Νέα Υόρκη. Το 2020, η αγάπη του για την πίτσα αναγεννήθηκε και λίγο αργότερα γεννήθηκε το Sunnyside Sliced, με στόχο –όπως λέει– να μοιράζεται την ιστορία του και να κάνει τον κόσμο χαρούμενο, «μία φέτα τη φορά».