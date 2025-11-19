Ακόμη ένα περιστατικό που αφορά τη βία μεταξύ ανηλίκων αναφέρθηκε στην Αστυνομία την Τετάρτη, ενισχύοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία που προκαλούν τα συνεχιζόμενα συμβάντα.

Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας στις Αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, το μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της πόλης, δέχθηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι τον απείλησαν, ενώ του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών δραστών οι οποίοι αναζητούνται.