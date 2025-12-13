Αν και δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του The Voice, όπως είδαμε στο επεισόδιο του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, η Μαρίνα έμελλε να δεχθεί μια απρόσμενη on air πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η παίκτρια από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν έτοιμη να αποχωρήσει από το πλατό, ο λαϊκός τραγουδιστής και coach του μουσικού τάλεντ σόου την αιφνιδίασε για τα καλά. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε το γλυκύτατο μωράκι της.

“Μήπως πρέπει να το βαφτίσω εγώ;” αναρωτήθηκε αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ζητήσει, αμέσως μετά, να ζητήσει να πάρει το μωράκι στην αγκαλιά του. “Που ‘σαι κοπελάρα μου; Ω το κορίτσι μου, ω το παιδί μου” αναφώνησε, τότε, ο τραγουδιστής με τρυφερότητα.

“Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί. Θα σου τηλεφωνήσω γιατί θα το βαφτίσω το παιδί. Αλήθεια στο λέω”.

“Θα μιλήσουμε. Θα το βαφτίσω το παιδί” υπογράμμισε, με σαφήνεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσφέροντας χαρά στην πρώην, πια, διαγωνιζόμενη του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.