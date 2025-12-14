Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στην έδρα του Περιστερίου παίρνοντας τη νίκη με 105-62, σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξε και φραστικό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό, με τον προπονητή να αναφέρεται σε όσα έγιναν.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα διαλύοντας το Περιστέρι εκτός έδρας και ο Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς είπε τα εξής…

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη φετινή του πορεία, αν δεν κάνω λάθος είναι τέταρτο στην βαθμολογία κι έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που έχει καλή εκτέλεση, καλό spacing, ταχύτητα στην πάσα και ευδιάκριτους ρόλους. Αυτό το γεγονός μας έκανε -παρότι όπως καταλαβαίνετε δεν κάναμε καμία προπόνηση, γυρίσαμε από την Βαρκελώνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, αλλά καταφέραμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί πιστεύαμε ότι δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος.

Έτσι κάναμε πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά για 40′. Οπότε θα ήθελε να εξάρω την προσπάθεια όλων των παικτών, γιατί είχαν όλοι συνεισφορά, αλλά αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοβ, που έκαναν μεγάλη προσπάθεια αμυντικά σήμερα. Επιθετικά παίξαμε καλά, εκτελέσαμε καλά, είχαμε πάρα πολλές ασίστ, νομίζω πάνω από 30 και γενικά ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά. Καλή συνέχεια στο Περιστέρι».

Για το ρεκόρ που έκανε, πιάνοντας την επίδοση του Γιάννη Ιωαννίδη: «Είναι φοβερά τιμητικό και συγκινητικό για εμένα, γιατί πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο (σ.σ. τον Γιάννη Ιωαννίδη), έναν μύθο του αθλήματος, αλλά και γιατί το έκανα στον Ολυμπιακό, που είναι ένας τεράστιος σύλλογος και με πολλή πίεση στον πάγκο. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα για εμάς. Θα ήθελα όμως να αξιολογηθεί καλύτερα όταν ολοκληρώσω τη θητεία μου στον Ολυμπιακό και για την ώρα να μην ασχοληθούμε με ατομικές διακρίσεις ή επιτεύγματα, αλλά με ομαδικές, γιατί στον Ολυμπιακό αυτό που μετράει τελικά είναι μόνο αυτό».

Για τον Μόντε Μόρις: «Ο Μόρις ήρθε το πρωί, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις και το απόγευμα ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο, γιατί ήθελε να πάει να σουτάρει, παρά το τζετ λακ, γιατί είχε ένα κουραστικό ταξίδι από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης. Είχαμε μια επικοινωνία μαζί του και μας είπε ότι δούλευε, αλλά ξέρετε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Πέισερς ήταν έναν μήνα πριν, κάπου εκεί. Εμείς έχουμε τη δυστυχία να μην έχουμε προπονήσεις. Έχουμε αύριο μία προπόνηση, περισσότερο τακτικής και μετά παίζουμε την Τρίτη με τη Βαλένθια, την Παρασκευή με τη Βιλερμπάν.

Πρέπει να αξιολογήσουμε τη φυσική του κατάσταση και μετά αν μπορεί να μπει στο σύστημα του συλλόγου. Το δυστύχημα για εμένα είναι πως με εξαίρεση τον ΜακΚίσικ, από όταν ήρθαμε στην ομάδα πριν 6-7 χρόνια, δεν έχει τύχει να έρθει κάποιος και μέσα σε 2-3 ημέρες να έχει μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι μας, γιατί παίζουμε με έναν τρόπο που θέλει κάποια προσαρμογή. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά κι αυτό το δείχνει η καριέρα του κι αν είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι επιδραστικός όσο και οι άλλοι παίκτες της ομάδας μας».

Για το φραστικό επεισόδιο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και για το γεγονός ότι παιδιά τού ζήτησαν φωτογραφίες και αυτόγραφα: «Είναι θέμα παιδείας. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε ήταν ότι αυτός που με έβρισε χυδαία ήταν ένας μεγάλος σε ηλικία κύριος, αλλά είχε δίπλα του δύο παιδάκια, 5-7 ετών, μάλλον εγγόνια του. Πιο πολύ αυτό με θύμωσε. Είμαι πολύ συνηθισμένος να με βρίζουν στα γήπεδα, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που δεν έχω προκαλέσει σε τίποτα, το να θεωρήσει κάποιος έξυπνο να με βρίσει χυδαία στο ένα μέτρο από το πρόσωπό μου, ενώ έχει δίπλα του τρία, τέσσερα παιδάκια μικρά, δεν είναι ότι με ξενίζει, απλώς μου προκαλεί αηδία.

Για το άλλο που είπατε, είναι φανταστικό. Εδώ έρχονται πάντα παιδάκια, οι ακαδημίες του Περιστερίου. Και στο δικό μας γήπεδο που παίζουμε Κυριακές στη 13:00 και έρχονται παιδιά, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό για το μέλλον του μπάσκετ».