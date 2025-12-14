Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 50-35 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του εκτός έδρας αγώνα με το Περιστέρι, παρ’ όλα αυτά υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και οπαδούς που βρίσκονταν δίπλα στη φυσούνα.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έγραψε ιστορία πιάνοντας τον Γιάννη Ιωαννίδη στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους αγώνες στον πάγκο της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε όμως να το χαρεί όπως θα ήθελε καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκνευρίστηκε.

Συγκεκριμένα, καθώς αποχωρούσε από το παρκέ για να πάει στα αποδυτήρια, ο Μπαρτζώκας άκουσε κάποια… γαλλικά από οπαδούς που βρίσκονταν δίπλα στη φυσούνα και αντέδρασε απαντώντας έντονα.

Η κατάσταση, πάντως, δεν ξέφυγε, καθώς οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και το σκηνικό έλαβε τέλος, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αποχωρεί τελικά για τα αποδυτήρια.