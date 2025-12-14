Ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με το Περιστέρι έχει ξεχωριστή σημασία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς έπιασε τον Γιάννη Ιωαννίδη στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μπαρτζώκας έχει πετύχει διάφορα ρεκόρ με τους Πειραιώτες και τώρα ήρθε η ώρα για ακόμη ένα. Κόντρα στο Περιστέρι έφτασε τα 208 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα ως προπονητής του Ολυμπιακού, πιάνοντας στην 1η θέση της σχετικής λίστας τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη.

Από εκεί και πέρα, στην επόμενη αγωνιστική, στις 21/12, με αντίπαλο τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, ο Μπαρτζώκας θα συμπληρώσει 209 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και θα είναι πλέον μόνος στην κορυφή της λίστας ξεπερνώντας τον Ιωαννίδη.