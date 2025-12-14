Ο Ολυμπιακός ήθελε να ξεσπάσει μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και το Περιστέρι… πλήρωσε τελικά τα σπασμένα, όπως δείχνει και το τελικό 105-62 με το οποίο επικράτησε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το παιχνίδι είχε ενδιαφέρον μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι ήταν αξιόμαχοι και κατάφεραν να είναι μπροστά με 23-22. Από εκεί και πέρα, όμως, όλα άλλαξαν…

Βελτιώνοντας πολύ την άμυνά τους και βρίσκοντας λύσεις από όλους στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν στο +15 (50-35) το πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα έκαναν περίπατο καθώς η διαφορά ανέβαινε συνεχώς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε τελικά με 105-62 έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοβ με 23 πόντους (συν 11 ριμπάουντ) και συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105