Με τον Ντέσερς να σκοράρει και τον Λαφόν να αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Βόλο στη Λεωφόρο και τον έπιασε στην 5η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από τον Λεβαδειακό που είναι στην 4η.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι με στόχο το γρήγορο γκολ και το πέτυχαν στο 5ο λεπτό, όταν ο Ντέσερς με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ εκτός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί αλλά συνέχισε να επιτίθεται, με τον Ολλανδό φορ να είναι ξανά καθοριστικός καθώς κέρδισε και πέναλτι στο 20′, με τον Μπακασέτα να εκτελεί και να γράφει το 2-0.

Όλα πήγαιναν καλά, με λίγα λόγια, για τους γηπεδούχους που ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και είχαν άλλες δύο φάσεις με τον Ντέσερς, στο 28′ και στο 31′, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως, ο Κόμπα με σουτ μείωσε σε 2-1 και έδωσε ξανά ενδιαφέρον στο ματς.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο β’ μέρος και στο 49′ κέρδισαν πέναλτι για το πάτημα του Κώτσιρα στον Λάμπρου που ανέλαβε και την εκτέλεση, ο Λαφόν όμως απέκρουσε και κράτησε το προβάδισμα για το «τριφύλλι». Αυτό ήταν το θετικό για την ομάδα του Μπενίτεθ, το αρνητικό όμως ήταν ότι η απόδοσή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή του πρώτου 45λεπτου.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλός και ο Βόλος πίστευε στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας καλή στιγμή στο 69′ με το σουτ του Πίντσι που δεν βρήκε στόχο. Όπως και να έχει, οι Θεσσαλοί συνέχισαν τις προσπάθειες, οι «πράσινοι» όμως ισορρόπησαν την κατάσταση στο τελευταίο 10λεπτο και διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση, παίρνοντας τελικά τη νίκη.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας (76′ Γέντβαι), Τουμπά, Πάλμερ, Καλάμπρια. Τσιριβέγια, Σιώπης (90′ Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ (76′ Τζούρισιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (69′ Πάντοβιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας (56′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Τζόκα (74′ Ασεχνούν), Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί (56′ Πίντσι).