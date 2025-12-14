Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία στον αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό, εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη φάση.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο δήμαρχος Βόλου και διοικητικός ηγέτης της ομάδας, έκανε ανάρτηση στα social media για τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα, ο Μπέος έγινε έξαλλος για την αψιμαχία ανάμεσα σε Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να γράψει τα εξής σε ανάρτησή του…

«Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!».