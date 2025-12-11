Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η παρουσία των κατοικιδίων μας: όταν σηκώνουν το βλέμμα τους προς εμάς, ζητώντας μια βόλτα, ένα χάδι, λίγη προσοχή. Αυτές οι μικρές χειρονομίες είναι που μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε ότι η δική τους ευεξία συνδέεται άμεσα με τη δική μας. Όσο φροντίζουμε το πρόγραμμα, τις συνήθειες και την υγεία τους, τόσο πιο αρμονικά κυλά η καθημερινότητα στο σπίτι. Και κάπως έτσι, χωρίς μεγάλη προσπάθεια, η φροντίδα τους γίνεται μέρος μιας πιο όμορφης και ισορροπημένης ζωής – για εκείνα και για εμάς.
Μια πιο ολοκληρωμένη καθημερινότητα
Σήμερα υπάρχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός κατοικιδίου, καλύπτοντας κάθε πτυχή της ζωής του – από την υγεία έως την καθημερινή του ευεξία. Με το My Happy Pet της Eurolife FFH, το ασφαλιστικό πρόγραμμα για τους πιο αγαπημένους και πιστούς μας φίλους, η υγεία του σκύλου ή της γάτας σου είναι πάντα προστατευμένη!
Με το My Happy Pet οι ιδιοκτήτες σκύλου ή γάτας μπορούν, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν, να έχουν πρόσβαση σε νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις όταν χρειαστεί, αλλά και σε μικροβιολογικές, απεικονιστικές ή ενδοσκοπικές εξετάσεις. Προσφέρονται επίσης επισκέψεις κτηνιάτρων, φυσικοθεραπείες και μια σειρά από τακτικούς ελέγχους, όπως ετήσιο αιματολογικό, καθαρισμό αυτιών, οδοντιατρικό έλεγχο και εμβόλια.
Η φροντίδα επεκτείνεται και στην καθημερινή εικόνα και συμπεριφορά του ζώου, μέσα από υπηρεσίες καλλωπισμού και συνεδρίες εκπαίδευσης, ενώ το κομμάτι της ευεξίας ενισχύεται με παροχές όπως διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας και προνομιακές τιμές σε τροφές και προϊόντα που χρειάζονται σκύλοι και γάτες.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν επιπλέον να εξυπηρετούνται άμεσα στο συμβεβλημένο δίκτυο, καταβάλλοντας – εφόσον απαιτείται – μόνο τη συμμετοχή τους, χωρίς να αποστέλλουν παραστατικά αποδείξεων. Δείτε το συμβεβλημένο Δίκτυο και τις Συνεργαζόμενες Κλινικές εδώ.
Γιατί μας αφορά όλους
Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας του My Happy Pet βοηθούν τους ασφαλισμένους να λειτουργούν με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί μια σχέση που βασίζεται στη σταθερότητα και την καθημερινή φροντίδα, χωρίς άγχος.
Το My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκύλων και γατών ανεξαρτήτως φυλής (ράτσας), ηλικίας και προϋπάρχουσας ασθένειας. Η μόνη προϋπόθεση για να αποκτήσεις το My Happy Pet για τον σκύλο ή τη γάτα σου, είναι να έχει microchip.
Ανάλογα με το εύρος καλύψεων που επιθυμείς να αποκτήσεις, υπάρχουν δύο πακέτα: το Standard και το Plus. Το My Happy Pet Standard κοστίζει €75 ετησίως για σκύλο και γάτα, ενώ το My Happy Pet Plus κοστίζει €95 για σκύλο και €85 για γάτα, ετησίως.
Μικρές επιλογές, μεγάλη αλλαγή
Η πραγματική φροντίδα δεν βρίσκεται στις μεγάλες χειρονομίες, αλλά στις μικρές επιλογές που επαναλαμβάνονται σταθερά: ο τακτικός έλεγχος, η σωστή διατροφή, η κίνηση, η καθαριότητα, ο καλλωπισμός. Κάθε τέτοιο βήμα συμβάλλει στην ευεξία του ζώου – και αντανακλά στη δική μας καθημερινότητα.
Όταν ένα κατοικίδιο ζει καλά, αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλους γύρω του. Η ζωή γίνεται πιο ήρεμη, η σχέση πιο βαθιά και η ημέρα πιο φωτεινή μέσα από απλές πράξεις φροντίδας.