Κάθε χρόνο, στις 4 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων μας θυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά και βαθιά ουσιαστικό: ότι οι τετράποδοι φίλοι μας κάνουν τη ζωή μας πιο πλούσια, πιο χαρούμενη, πιο αληθινή. Είναι η στιγμή να σταθούμε για λίγο και να αναλογιστούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους δίπλα μας και να εκφράσουμε τον σεβασμό και την αγάπη που τους αξίζουν. Δεν πρόκειται μόνο για μια γιορτή, αλλά για μια υπενθύμιση και ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε δράση, για να συμβάλουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλα τα ζώα.
Η φροντίδα ενός κατοικίδιου δεν περιορίζεται στην αγάπη και τη συντροφιά. Περιλαμβάνει και την υπευθυνότητα, καθώς η πρόληψη και η μέριμνα για την υγεία τους είναι κομμάτι της αγάπης που τους δείχνουμε. Γι’ αυτό, κάθε ιδιοκτήτης χρειάζεται να έχει στο πλευρό του έναν σύμμαχο που θα τον βοηθήσει να μετατρέψει αυτή την αγάπη σε πράξη.
Με το My Happy Pet της Eurolife FFH, μπορείς να προσφέρεις στο κατοικίδιό σου την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε φάση της ζωής του. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών, ανεξαρτήτως φυλής, ηλικίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας, με μοναδική προϋπόθεση το κατοικίδιο να έχει microchip.
Τι προσφέρει το My Happy Pet και πόσο κοστίζει
Το My Happy Pet προσφέρεται σε δύο πακέτα: το Standard και το Plus. Ανάλογα με αυτό που θα επιλέξεις, εξασφαλίζεις ένα σύνολο καλύψεων και υπηρεσιών υγείας, όπως:
- νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις
- εξετάσεις (μικροβιολογικές, απεικονιστικές, ενδοσκοπικές) και κτηνιατρικές πράξεις
- επισκέψεις σε κτηνιάτρους και φυσικοθεραπείες
- ετήσιο αιματολογικό έλεγχο, εμβόλια και προληπτικούς ελέγχους
- υπηρεσίες φροντίδας, όπως καλλωπισμό ή εκπαίδευση
- wellness προνόμια, όπως φιλοξενία σε πιστοποιημένα κέντρα και εκπτώσεις σε τροφές και προϊόντα
Το My Happy Pet κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και ξέγνοιαστη, αφού οι ιδιοκτήτες μπορούν να επωφελούνται από το συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές, καταβάλλοντας – εφόσον απαιτείται – μόνο τη συμμετοχή τους χωρίς διαδικασίες αποστολής αποδείξεων.
Το My Happy Pet Standard έχει ετήσιο κόστος €75 για σκύλο ή γάτα, ενώ το πιο διευρυμένο My Happy Pet Plus κοστίζει €95 ετησίως για σκύλο και €85 για γάτα.
Γιατί έχει σημασία
Η σχέση μας με τα ζώα είναι μοναδική και ανεκτίμητη. Σκύλοι και γάτες είναι κομμάτι της οικογένειας και αξίζουν τη μέγιστη φροντίδα. Η αγάπη μας μετατρέπεται σε πράξη όταν επιλέγουμε να τους εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής, σε όλες τις φάσεις τους.
Με το My Happy Pet, κάθε ιδιοκτήτης έχει έναν σύμμαχο που τον στηρίζει ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον τετράποδο φίλο του.