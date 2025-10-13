Στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας η καθημερινότητα έχει τη δική της ομορφιά, αλλά και τις δικές της δυσκολίες. Οι οικογένειες μεγαλώνουν τα παιδιά τους με λιγότερες υποδομές και περιορισμένες επιλογές, γεγονός που κάνει κάθε νέα δομή ιδιαίτερα σημαντική. Για τις εργαζόμενες μητέρες, η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τη φροντίδα των παιδιών συχνά μετατρέπεται σε μια δύσκολη εξίσωση, ενώ τα ίδια τα παιδιά στερούνται πολύτιμες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης.

Σε αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να απαντήσει το κοινό πρόγραμμα της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, που από το 2019 στηρίζει ακριτικές περιοχές της χώρας, προσφέροντας ιατρική και ψυχολογική φροντίδα στις γυναίκες, αλλά και δημιουργώντας υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα. Το πιο πρόσφατο βήμα ήταν η δημιουργία του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στην Κάσο, που εγκαινιάστηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και ήδη φέρνει χαμόγελα και ανακούφιση στις οικογένειες του νησιού.

Ένα νέο ξεκίνημα

Η Κάσος απέκτησε για πρώτη φορά μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης. Ένας χώρος που θα γεμίσει με φωνές, παιχνίδι και δημιουργία, προσφέροντας στα παιδιά ένα περιβάλλον ασφάλειας και μάθησης. Για τους γονείς, είναι μια ουσιαστική ανάσα στήριξης. Για την τοπική κοινωνία, ένα μήνυμα ότι η πολιτεία και οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα δεν αφήνουν τις ακριτικές γωνιές στο περιθώριο.

Ανάσα ισότητας για τις εργαζόμενες μητέρες

Η φύλαξη των παιδιών σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο δίνει στις γυναίκες του νησιού τη δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους. Η ισότητα των φύλων αποκτά πρακτικό αντίκρισμα: οι μητέρες δεν επιβαρύνονται μονομερώς με τη φροντίδα των παιδιών, αλλά έχουν τη σιγουριά ότι αυτά μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον.

Εξάλλου, ο παιδικός σταθμός δεν είναι μόνο μια λύση για τις οικογένειες. Είναι μια επένδυση στα ίδια τα παιδιά. Από τα πρώτα τους χρόνια αποκτούν τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν με συνομήλικους, να μάθουν να συνεργάζονται και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. Σε μικρές κοινωνίες, όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες, μια τέτοια δομή προσφέρει ανεκτίμητη αξία.

Ένα πρόγραμμα με μετρήσιμα αποτελέσματα

Ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο έκτος που παραδίδεται μέσα από το πρόγραμμα της Eurolife FFH και της HOPEgenesis, μετά από: Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Από το 2019 μέχρι σήμερα, 270 οικογένειες έχουν στηριχθεί και 246 παιδιά έχουν γεννηθεί με τη βοήθεια του προγράμματος, ενώ αναμένονται άλλα 28.

Πέρα από τις υποδομές, οι γυναίκες των ακριτικών περιοχών λαμβάνουν ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και ασφαλείς συνθήκες εγκυμοσύνης και τοκετού, ενισχύοντας έτσι την απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους.

Ο νέος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στην Κάσο εγκαινιάστηκε παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία τόνισε ότι «δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» και υπογράμμισε πως «μέσα από τέτοιες συνέργειες ενισχύουμε την εγκατάσταση και παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας».

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, λέγοντας ότι «ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού» και πως στόχος είναι «να γεμίσει με παιδιά και γέλια, γιατί εκεί κρύβεται το μέλλον της Κάσου».

Ο Πρόεδρος της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε ότι «ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας» και τόνισε ότι η συνεργασία με την Eurolife FFH «δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, χαρακτήρισε τη δημιουργία του σταθμού «πράξη ουσίας για το νησί και τις οικογένειες που ζουν εδώ» και πρόσθεσε: «Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον».

Μια υπόσχεση με συνέχεια

Η Eurolife FFH έχει δεσμευτεί να παραδώσει συνολικά 12 παιδικούς σταθμούς στις περιοχές που η Eurolife FFH έχει «υιοθετήσει» σε συνεργασία με την HOPEgenesis. Με τον σταθμό της Κάσου, το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη μέση της διαδρομής. Οι εργασίες για τις επόμενες δομές είναι σε εξέλιξη, μεταφέροντας το ίδιο μήνυμα στήριξης και ελπίδας σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της χώρας.