Κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις. Τι θα φορέσουμε, τι θα φάμε, πώς θα οργανώσουμε τον χρόνο μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία. Μερικές φορές οι επιλογές μοιάζουν ασήμαντες, όμως καμία δεν είναι. Γιατί με κάθε απόφαση που παίρνουμε, δυναμώνουμε. Η δύναμη της επιλογής δεν είναι θεωρητική έννοια, είναι πράξη που χτίζει αυτοπεποίθηση και μας βοηθά να έχουμε ενεργό ρόλο στη ζωή μας.
Το να έχεις τη δύναμη της επιλογής σημαίνει ότι ορίζεις εσύ την κατεύθυνση. Από τα μικρά καθημερινά βήματα μέχρι τα μεγάλα και καθοριστικά ζητήματα, οι επιλογές μας δημιουργούν το προσωπικό μας μονοπάτι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε την πρόθεση σε πράξη, τη σκέψη σε βεβαιότητα.
Οι μικρές επιλογές που κάνουν μεγάλη διαφορά
Ξεκινάμε από τα απλά. Από το πώς ξεκινάει η μέρα μας, πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο, πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας. Η επιλογή να κάνεις ένα διάλειμμα, να κινηθείς, να φας κάτι πιο υγιεινό ή να δώσεις χρόνο σε ό,τι σε γεμίζει, δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι ένα «ναι» στον εαυτό σου. Αυτές οι καθημερινές αποφάσεις σε βοηθούν να νιώθεις πως έχεις τον έλεγχο, και αυτό ακριβώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση.
Όταν νιώθεις ότι επιλέγεις συνειδητά, η στάση σου απέναντι στη ζωή αλλάζει. Δεν λειτουργείς από συνήθεια ή φόβο, αλλά από επίγνωση. Και αυτή η αίσθηση ελέγχου γίνεται πολύτιμη όταν έρθει η ώρα των πιο κρίσιμων αποφάσεων.
Οι μεγάλες αποφάσεις που διαμορφώνουν τη ζωή μας
Υπάρχουν στιγμές όπου καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις με μεγαλύτερο βάρος – εκείνες που αφορούν τη δουλειά μας, την οικογένεια, την υγεία μας. Τότε καταλαβαίνουμε ακόμη πιο καθαρά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε. Να μπορούμε να πούμε «εγώ αποφασίζω» και να γνωρίζουμε τι σημαίνει κάθε επιλογή.
Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, το να έχεις την ελευθερία να επιλέξεις εσύ τον γιατρό και το νοσοκομείο που εμπιστεύεσαι, είναι μια μορφή ενδυνάμωσης. Σε κάνει να αισθάνεσαι πιο σίγουρος, πιο προετοιμασμένος και πιο κοντά σε αυτό που θες: να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής των αποφάσεών σου.
Το My Health F1rst από την Eurolife FFH, έχει σχεδιαστεί ακριβώς για σένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, ώστε να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Είναι μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης*, που σου επιτρέπει να επιλέγεις εσύ τον γιατρό και το νοσοκομείο που θέλεις, γνωρίζοντας από την αρχή πώς λειτουργεί η κάλυψή σου.
Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, αναλαμβάνεις τα έξοδα συμμετοχής €750 ή €1.500 – ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει – και στη συνέχεια η Eurolife FFH καλύπτει απευθείας τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, η διαδικασία γίνεται απλή, άμεση και ξεκάθαρη.
Αν προτιμήσεις νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, λαμβάνεις ένα εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής, αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το περιστατικό και το γνωρίζεις εκ των προτέρων, ώστε να μπορείς να οργανώσεις τη νοσηλεία σου με σιγουριά. Η οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, το πρόγραμμα καλύπτει 100% τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του, ενώ σε περίπτωση που τα έξοδα καλυφθούν πλήρως από άλλο ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€. Αν η νοσηλεία αφορά απογευματινό χειρουργείο, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του προκαθορισμένου ποσού έως 1.000€, όσο και το 100% των σχετικών δαπανών.
Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές παροχές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα σιγουριάς: Επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, κάλυψη δαπανών αποκατάστασης και αποθεραπείας σε εξειδικευμένα κέντρα, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας και μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο και περιστατικό νοσηλείας. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης στο ασφάλιστρο μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.
Οι επιλογές μας δεν είναι μόνο πρακτικές, είναι βαθιά προσωπικές. Αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας, τις ανάγκες μας και τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Το να επιλέγεις συνειδητά δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά κάθε φορά που το κάνεις, ενισχύεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου.
*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.