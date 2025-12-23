Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν την κίνηση που έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω των μπλόκων των αγροτών. Συγκεκριμένα, η κίνηση στο ύψος του Σχηματαρίου στην Αθηνών-Λαμίας δεν έχει προηγούμενο.

Κάμερα από drone καταγράφει ουρά χιλιομέτρων με κολλημένους οδηγούς και επιβάτες που αποφάσισαν να ταξιδέψουν ενόψει εορτών ή απλώς να μετακινηθούν για τις δουλειές και τις υποχρεώσεις τους.

Η πρώτη ημέρα της χριστουγεννιάτικης εξόδου χαρακτηρίστηκε από σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω αγροτικών μπλόκων σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, δόθηκαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε σημεία όπως Ριτσώνα και Κάστρο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Τα βαρέα οχήματα εκτρέπονται προς το παλιό εθνικό δίκτυο, ενώ η ΕΛΑΣ ελπίζει σε άνοιγμα δύο λωρίδων και σε άλλα μπλόκα.

Στη βόρεια Ελλάδα, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης άνοιξε στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή. Τα τελωνεία είναι γενικά ανοιχτά, με εξαίρεση το τελωνείο της Εξοχής που παραμένει κλειστό για φορτηγά.

Δημογλίδου: «Καλύτερη η εικόνα στους δρόμους» – Αισιοδοξία και για την Παραμονή Χριστουγέννων

Στην Σκάλα Αταλάντης, στο Κάστρο Βοιωτίας και στον κόμβο των Θηβών η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, «έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, υπάρχει κίνηση κανονικά στο οδικό δίκτυο καθώς έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας οι αγρότες στα συγκεκριμένα σημεία», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κυρία Δημογλίδου συμπλήρωσε πως «υπάρχουν δυστυχώς ακόμα κάποιοι που δεν έχουν απομακρύνει τα οχήματά τους, ήταν δύσκολο να βρεθούν και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία να μην έχουμε και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Για αυτό ακριβώς έχουμε επιλέξει να εκτρέπουμε τα βαρέα οχήματα από το παλαιό εθνικό δίκτυο και όχι από τις δύο λωρίδες, για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους εκδρομείς».

Για τον Ε65 αλλά και τα Ιωάννινα, η κυρία Δημογλίδου είπε πως η τροχαία είναι σε επικοινωνία με τους αγρότες για να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ ήδη «υπάρχει καλύτερη ροή των οχημάτων».

Τι ισχύει για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Τι ισχύει για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .

Ανοιχτά τα τελωνεία

Τα τελωνεία είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παραταγμένα στην άκρη του δρόμου εκτός από το τελωνείο της Εξοχής (Ανατολική Μακεδονία) που είναι κλειστό επ΄ αόριστον για φορτηγά. Νωρίτερα αγρότες στα διόδια της Μουσθένης (Καβάλα) σήκωσαν τις μπάρες για να περνάνε οι οδηγοί.