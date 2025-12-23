Σε μια κίνηση που κλιμακώνει τη διπλωματική πίεση προς την Τεχεράνη, το Ισραήλ κατέθεσε επίσημα στοιχεία στα Ηνωμένα Έθνη για πρόσφατες στρατιωτικές δραστηριότητες των Φρουρών της Επανάστασης που θεωρεί ότι απειλούν άμεσα την παγκόσμια σταθερότητα.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκονται δοκιμές όπλων μεγάλου βεληνεκούς και η συνεχιζόμενη ενίσχυση τρομοκρατικών δικτύων στην περιοχή.

Πύραυλοι κρουζ και «παθητική άμυνα» στον Περσικό Κόλπο

Σύμφωνα με τα όσα διαβίβασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, στις αρχές Δεκεμβρίου (4-5 του μηνός) το ναυτικό του Ιράν προχώρησε σε εκτεταμένες ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια αυτών, εκτοξεύτηκε μεγάλος αριθμός βλημάτων, ανάμεσά τους οι σειρές Qadr-110, Ghadir και 303.

Το Ισραήλ υπογραμμίζει πως πρόκειται για δραστηριότητες «σχετιζόμενες με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα», γεγονός που αντιβαίνει ευθέως στο Ψήφισμα 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα, ο Ισραηλινός αξιωματούχος επικαλείται δηλώσεις του Ιρανού Διοικητή των Φρουρών, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε πως «οι βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ του Ναυτικού των IRGC δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές παθητικής άμυνας» και ότι η εμβέλειά τους ξεπερνά τα 1.375 χιλιόμετρα της ακτογραμμής τους.

Τα κατασχεμένα φορτία στη Συρία

Πέρα από τις δοκιμές, η ισραηλινή πλευρά φέρνει στο φως πληροφορίες για την τροφοδοσία της Χεζμπολάχ. Στην επιστολή (τα βασικά σημεία της οποίας έγιναν γνωστά από διπλωματικές πηγές στον ΟΗΕ), αναφέρεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου οι συριακές αρχές εντόπισαν δύο αποστολές όπλων από το Ιράν.

Το περιεχόμενο των φορτίων προκαλεί ανησυχία, καθώς περιλάμβανε:

1.250 αντιαρματικά όπλα

Βαρέα τυφέκια και χειροβομβίδες

Συστήματα RPG-29

Οι μεταφορές αυτές χαρακτηρίζονται από τον κ. Ντανόν ως «κατάφωρη παραβίαση» των διεθνών απαγορεύσεων (Ψηφίσματα 1747, 1701 και 1559), καθώς η Τεχεράνη απαγορεύεται να προμηθεύει ή να μεταφέρει πολεμικό υλικό προς τρίτους.

Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Κυρώσεων

Εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία για τις κακόβουλες δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος», το Ισραήλ καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να μην περιοριστεί σε διαπιστώσεις. Ο Ντάνι Ντανόν ζήτησε την επείγουσα σύγκληση της «Επιτροπής Κυρώσεων 1737» προκειμένου να εξεταστούν τα νέα δεδομένα και να ληφθούν μέτρα κατά της Τεχεράνης για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή της.

Η επιστολή, αντίγραφο της οποίας εστάλη και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καταλήγει με την προειδοποίηση ότι οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν «μεγάλη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει επίσημα τις προκλήσεις.