Οι αρχές του Ντελαγουέρ προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου για περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Τρίτη στο Γουίλμινγκτον, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ είχε ενημερώσει νωρίτερα για επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα).

Update more video after a mass shooting at a DMV in Newcastle, Delaware multiple victims, massive police and emergency response to the event. It’s believe the suspect shooter was shot and taken by ambulance to the hospital.



Λίγη ώρα αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου καλούνταν οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.