Ένα πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου παραδόθηκε στους κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Φλώρινα, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Το έργο ενισχύει ουσιαστικά το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Μακεδονία.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν βουλευτές της περιοχής, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, καθώς και φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση 16755 – Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αποτελεί μέρος ευρύτερης παρέμβασης που αφορά πέντε Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 3.012.158,81 ευρώ, ενώ για το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου διατέθηκαν 1.542.362,51 ευρώ.

Οι εργασίες περιλάμβαναν εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση, νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, ανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων, πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και τη δημιουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ, παραδίδοντας μια μονάδα υγείας με σαφή προσανατολισμό στη λειτουργικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, δήλωσε:

«Θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή τη θέση έχοντας να παρουσιάσω ένα καινούριο και πλήρες ανακαινισμένο κέντρο υγείας εδώ στο Αμύνταιο. Πρέπει να σας πω ότι για το έργο αυτό είμαι πραγματικά περήφανος. Αυτό το κέντρο υγείας ήταν έτσι και αλλιώς ένα καλό κέντρο υγείας που σήμερα γίνεται καλύτερο και η προσπάθεια συνεχίζεται για να γίνει ακόμα καλύτερο. Σήμερα, είναι σίγουρα ένας σταθμός στην ιστορία του, ένα βήμα προς τα εμπρός. Με τη συνολική κτιριολογική του ανακαίνιση και την ενεργειακή του αναβάθμιση, δίνουμε στο κέντρο υγείας Αμυνταίου ζωή για άλλα 15 – 20 χρόνια, ώστε να έρθουν μετά οι επόμενοι και να πάρουν τη σκυτάλη και να το πάνε λίγο παρακάτω. Έμπρακτα η Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά, δείχνουμε το ενδιαφέρον μας για αυτήν την περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης ανέφερε:

«Είμαστε συνεχώς δίπλα στην 3η Υ.ΠΕ. και στους διοικητές των νοσοκομείων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη που προκύπτει σε εξοπλισμό, και τελευταία έχουμε συμφωνήσει σε μία βασική στρατηγική. Οι πόροι οι οποίοι ποτέ δεν περισσεύουν, αλλά πρέπει να τους διαχειριστούμε σωστά, θα επενδυθούν στα δύο κέντρα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομούμε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου με βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων να εξοπλίσουμε το σύνολο πλέον των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας με τον αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πλέον πραγματικά δεν θα λείπει τίποτε από τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, ούτε από κτίρια, ούτε από εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».