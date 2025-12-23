Τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και την 1η και την 6η Ιανουαρίου 2026, τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και τα τρόλεϊ, θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Δείτε αναλυτικά εδώ