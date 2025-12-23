Με ανάρτησή του στα social media ο Μιχάλης Μπούσης, πρόεδρος του ΟΦΗ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Στεφάν Λανουά δεν θα κάνει πλέον ανάλυση των επίμαχων φάσεων κάθε αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κρήτης είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία μετά την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena το βράδυ της Κυριακής (21/12) και το γεγονός ότι δεν θα γίνεται πλέον ανάλυση των επίμαχων φάσεων έχει προκαλέσει νεύρα.

Αυτό γίνεται σαφές και από την ανάρτηση του Μπούση, ο οποίος ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του Γάλλου επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, γράφοντας τα εξής…

«Πόσο βολικό… Γιατί φοβάσαι; Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια. Όλοι είδαν τις μαλ…».