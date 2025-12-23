Με ανακοίνωσή της η ΚΕΔ κάνει γνωστό ότι ο Στεφάν Λανουά σταματάει, πλέον, την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της κάθε αγωνιστικής της Stoiximan Super League, λέγοντας πως θα έπρεπε να είναι «αντικείμενο αξιοποίησης και όχι εκμετάλλευσης».

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ανέλυε κάθε εβδομάδα τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής και η αλήθεια είναι πως από ένα σημείο κι έπειτα… μπέρδευε πολλούς με όσα έλεγε, καθώς σε παρόμοιες φάσεις έλεγε διαφορετικά πράγματα.

Αρκετές φορές οι ομάδες είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τα κριτήρια με τα οποία ανέλυε την κάθε φάση ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, για να φτάσουμε τώρα στο σημείο να σταματήσει η εβδομαδιαία ανάλυση.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔ για το θέμα αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».