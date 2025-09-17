Η περίοδος μετά το καλοκαίρι αποτελεί σημείο εκκίνησης για μια πιο οργανωμένη καθημερινότητα. Η επιστροφή στη δουλειά, το άνοιγμα των σχολείων, οι προσωπικοί στόχοι αλλά και ο προγραμματισμός της νέας σεζόν μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και όταν η οργάνωση μπαίνει ξανά στη ζωή μας, η ασφάλιση γίνεται το εργαλείο που προστατεύει όσα χτίζουμε για το μέλλον.

Στην καθημερινότητα προκύπτουν ανάγκες που δεν περιμένουμε. Άλλες μικρές και άλλες πιο μεγάλες. Το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺ που έχει δημιουργήσει η Eurolife FFH, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη ομπρέλα προστασίας, που καλύπτει εμάς, την οικογένεια και την περιουσία μας. Έτσι απολαμβάνουμε σιγουριά και ευκολία, με κόστος ασφάλισης που παραμένει προσιτό.

Η υγεία παραμένει βασική προτεραιότητα. Με τα νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH εξασφαλίζουμε κάλυψη για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, δαπάνες νοσηλείας και επείγοντα περιστατικά, αλλά και άμεση εξυπηρέτηση σε συμβεβλημένα νοσοκομεία. Εξίσου σημαντική είναι και η ασφάλιση του οχήματος, που μας προστατεύει από υλικές ζημιές, κλοπή ή ατυχήματα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής διάρκειας ασφάλισης.

Η κατοικία μας, το κέντρο της καθημερινότητας, μπορεί να ασφαλιστεί απέναντι σε φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιά ή κακόβουλες ενέργειες. Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ζημιάς, καθώς και δίκτυο συνεργείων με εγγύηση εργασιών.

Επιπλέον, για όσους έχουν τετράποδους φίλους, το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων καλύπτει κτηνιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και επείγουσα περίθαλψη, προσφέροντας σιγουριά και φροντίδα.

Στον ψηφιακό κόσμο, η ασφάλιση δραστηριότητας στο διαδίκτυο προστατεύει από κινδύνους όπως κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, αμφισβητούμενες συναλλαγές ή προβληματικές αγορές.

Παράλληλα, με την ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων παρέχεται αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ενώ παράλληλα υπάρχει κάλυψη και για δημόσια έγγραφα, το κινητό ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που μπορεί να χαθούν ή να κλαπούν.

Συνδυαστική λογική για μεγαλύτερο όφελος

Το EurolifeSYN⁺ βασίζεται στη λογική των συνδυαστικών εκπτώσεων, προσφέροντας μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασφαλιστικών συμβολαίων. Με κάθε νέο προϊόν που εντάσσεται, η συνολική έκπτωση στο ασφάλιστρο μεγαλώνει.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται κλιμακωτά: εάν έχεις ήδη ένα συμβόλαιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε στο δεύτερο συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς έκπτωση 5%. Στο τρίτο αποκτάς έκπτωση 10% και στο τέταρτο αγγίζει το 15%. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα υγείας και οχήματος, όπου το ποσοστό είναι σταθερά 5%, ανεξάρτητα από τον αριθμό ή τη σειρά των συμβολαίων.

Το πρόγραμμα δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε βήμα-βήμα ένα ολοκληρωμένο πλάνο προστασίας, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς της ζωής μας, απολαμβάνοντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Για να ισχύουν οι εκπτώσεις, είναι απαραίτητο όλα τα προηγούμενα συμβόλαια να παραμένουν ενεργά, καθώς οι μειώσεις στο ασφάλιστρο υπολογίζονται με βάση τη χρονολογική σειρά απόκτησης κάθε συμβολαίου.

Η νέα σεζόν ως αφετηρία

Η αρχή της νέας σεζόν είναι η καλύτερη στιγμή για να εντάξουμε την ασφάλεια στον συνολικό μας σχεδιασμό. Με το EurolifeSYN⁺ δεν χρειάζεται να επιλέγουμε ανάμεσα στην προστασία και στο κόστος, γιατί μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο: περισσότερη κάλυψη και ταυτόχρονα ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EurolifeSYN+.