Κάθε επιχείρηση ξεκινά με ένα όραμα. Μια ιδέα που γεννιέται από την ανάγκη να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, να χτίσεις μια ομάδα, να φτιάξεις κάτι που εξελίσσεται και αντέχει στον χρόνο. Στη διαδρομή, όμως, η σταθερότητα δεν είναι ποτέ δεδομένη. Άλλοτε τα πράγματα κυλούν όπως έχουν σχεδιαστεί, κι άλλοτε το απρόοπτο σε αναγκάζει να προσαρμοστείς. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που αποκαλύπτεται η πραγματική δύναμη ενός επιχειρηματία – στο πώς θα σταθεί ξανά όρθιος και θα συνεχίσει να προχωρά.
Στην Ελλάδα, όπου τα έντονα φυσικά φαινόμενα, οι οικονομικές αναταράξεις και οι συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας, η προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, από το συνοικιακό κατάστημα μέχρι τη βιομηχανία, χρειάζεται ένα σχέδιο συνέχειας. Έναν τρόπο να διατηρεί τη λειτουργία της, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Ένα «δίχτυ ασφαλείας».
Η στιγμή που η προσαρμογή γίνεται πλεονέκτημα
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Eurolife FFH έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση με ταχύτητα και συνέπεια. Μέσα από το My Business First, οι επαγγελματίες μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, έκρηξη, φωτιά ή κακόβουλες ενέργειες, διατηρώντας τη λειτουργία τους ενεργή και το προσωπικό τους ασφαλές. Πέρα από τη φροντίδα της περιουσίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες για αστική ευθύνη, απώλεια κερδών, τεχνική βοήθεια και νομική υποστήριξη, μέσα από ένα ευέλικτο πλαίσιο που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 βασικές καλύψεις στο βασικό πακέτο και 6 διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών καλύψεων, που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, ώστε κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε άμεση υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο.
Πίσω από κάθε επιχείρηση, υπάρχουν άνθρωποι
Πέρα όμως από τα κτίρια και τον εξοπλισμό, η Eurolife FFH έχει χτίσει τη φιλοσοφία της γύρω από αυτό που πραγματικά καθορίζει την επιτυχία: τους ανθρώπους. Μέσα από τα Ομαδικά Προγράμματα και Προνόμια Προσωπικού, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να φροντίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, με υπηρεσίες που κάνουν τη διαδικασία αποζημίωσης πιο απλή και γρήγορη, αλλά και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέσω της εφαρμογής EurolifeConnect.
Η ευθύνη που χτίζει εμπιστοσύνη
Η έννοια της ευθύνης προς τρίτους αποτελεί έναν ακόμα βασικό πυλώνα. Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της εταιρείας απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων, σε περιπτώσεις αμέλειας ή τυχαίων περιστατικών. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα.
Η ψηφιακή ανθεκτικότητα του σήμερα
Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο, οι απειλές δεν περιορίζονται μόνο στον φυσικό χώρο. Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί πλέον το νέο πεδίο ευθύνης, καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους online. Για αυτόν τον λόγο, η Eurolife FFH δημιούργησε το πρόγραμμα ασφάλισης My Business Cyber Protection, που αντιμετωπίζει εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο – από επιθέσεις ransomware και απώλεια δεδομένων, έως περιστατικά που αφορούν εκβιασμό ή παραβίαση συστημάτων.
Με υπηρεσίες όπως έξοδα ανταπόκρισης, αποκατάσταση δεδομένων, αντιμετώπιση ζημιών τρίτων και νομική υποστήριξη, το πρόγραμμα λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι προετοιμασμένη για το απρόοπτο του ψηφιακού κόσμου. Επιπλέον, προσφέρει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία για την άμεση αναγγελία περιστατικών και εξειδικευμένη καθοδήγηση από ειδικούς, περιορίζοντας την επέκταση του γεγονότος τη στιγμή που συμβαίνει.
Το μέλλον ανήκει σε όσους συνεχίζουν
Με αυτά τα προγράμματα, η Eurolife FFH δεν περιορίζεται στο να καλύπτει ζημιές, αλλά δίνει νόημα στη συνέπεια και την ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η δύναμη μιας επιχείρησης δεν μετριέται μόνο στα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά στην ικανότητά της να συνεχίζει να δημιουργεί – ό,τι κι αν συμβεί.