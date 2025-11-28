Σε έναν χώρο που αλλάζει μαζί μας, οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται ιστορίες. Μυρωδιές, φωνές, συζητήσεις και μικρές ανάσες ηρεμίας συνθέτουν ένα περιβάλλον που γεμίζει με όσα θεωρούμε δεδομένα, αλλά τελικά είναι αυτά που θυμόμαστε περισσότερο. Από τις στιγμές που μοιραζόμαστε με άλλους, μέχρι τις πιο προσωπικές γωνιές που κρατάμε για εμάς, κάθε μέρος του σπιτιού αποτυπώνει κομμάτια της ζωής μας.
Και καθώς αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν και όσα ζητάμε από τον χώρο μας. Απρόοπτα που μπορεί να συμβούν ξαφνικά, καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, μικρές ή μεγαλύτερες βλάβες — όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια λύση που προσαρμόζεται σε όσα ζούμε, είτε πρόκειται για μόνιμη κατοικία, είτε για εξοχικό, είτε για σπίτι που νοικιάζεται.
Λύσεις που «πιάνουν» την πραγματική καθημερινότητα
Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις, καθώς και τη δυνατότητα να επιλέξεις προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία του σπιτιού σου να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητές σου. Υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από περιστάσεις: ζημιές που προέρχονται από φωτιά, πλημμύρα ή σεισμό, περιστατικά βραχυκυκλώματος, θραύση σωληνώσεων, ανάγκη άντλησης υδάτων ή θέματα που επηρεάζουν υπαίθριες εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους.
Παράλληλα, υπάρχει και λύση αποκλειστικά για το περιεχόμενο του σπιτιού. Συσκευές, έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα και όλα όσα συνθέτουν την καθημερινότητα μπορούν να ενταχθούν σε μια προσιτή επιλογή με κόστος που ξεκινά από 35 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία και 45 ευρώ για εξοχική.
Το Sweet Home Content είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και που προστατεύει όλα όσα έχεις επιλέξει με φροντίδα, από πυρκαγιά, κλοπή και έκρηξη μέχρι βραχυκύκλωμα και αλλοίωση τροφίμων. Μπορεί επίσης να ενισχυθεί με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να γίνει όσο πλήρης θέλεις.
Γιατί όταν ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο, μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις τις πιο όμορφες ιστορίες σου χωρίς απρόοπτα, χωρίς περιττές έγνοιες, μόνο με χώρο για όσα κάνουν τη ζωή σου πιο φωτεινή.
Προνόμια που κάνουν τη διαφορά στην πράξη
Οι υπηρεσίες που συνοδεύουν αυτές τις λύσεις προσφέρουν πραγματική αξία στην καθημερινότητα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, κάλυψη κόστους επισκευών, άμεση επέμβαση κάθε ώρα της ημέρας σε περίπτωση ανάγκης και δίκτυο συνεργείων που προσφέρει εγγύηση εργασιών έξι μηνών.
Άμεση αποζημίωση έως 10.000 ευρώ
Η Eurolife FFH προσφέρει γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης για ζημιές κατοικίας, για ποσά αποζημίωσης έως 10.000 ευρώ. Οι φάκελοι ζημιών ανοίγονται εντός 1 ώρας, εάν η αναγγελία γίνει έως τις 14:30 το μεσημέρι, ενώ η εκτίμηση πραγματοποιείται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα. Μετά την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης, η κατάθεση γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών, εξασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση.
Επιπλέον οφέλη που ενισχύουν την ευελιξία του ιδιοκτήτη
Υπάρχουν και πρόσθετα πλεονεκτήματα που μειώνουν το κόστος και ενισχύουν την πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺ προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία όσο αυξάνονται τα προγράμματα που επιλέγεις, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη με σημαντικές μειώσεις στο τελικό κόστος.
Με τις κατάλληλες καλύψεις για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του ΕΝΦΙΑ μέχρι και 20%.
Σε συγκεκριμένες καλύψεις το κόστος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την Eurolife FFH χωρίς οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου, κάτι που κάνει τις διαδικασίες ακόμη πιο απλές. Παράλληλα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ακίνητα που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτού του μοντέλου φιλοξενίας.