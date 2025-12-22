Χαμός έγινε χθες στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό, όταν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), ακολουθώντας γενικευμένη… σύρραξη.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, «μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2026, έλαβε χώρα συζήτηση μεταξύ βουλευτών του CHP και του AK Parti, που κλιμακώθηκε σε φυσική παρέμβαση».

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti Milletvekilleri arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/J7gS6appOU — BPT (@bpthaber) December 21, 2025

Η ένταση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, με βουλευτές να ανταλλάσσουν γροθιές μέσα στην αίθουσα, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, καθώς οι άνδρες ασφαλείας δυσκολεύονταν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους.