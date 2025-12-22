Το μαγικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί στην πρεμιέρα του Copa Africa δεν άργησε να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του ποδοσφαιρικού πλανήτη, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό. Η έμπνευση και η εκτέλεσή του ήταν τέτοια, που ένας δημοσιογράφος αποφάσισε να αποτυπώσει σε ένα ενιαίο βίντεο όλα τα «ψαλιδάκια» του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Ο 33χρονος φορ δείχνει πως βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση… υπερπαραγωγής. Μπήκε στο ματς ως αλλαγή, όμως χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Με ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, έγραψε το τελικό σκορ απέναντι στις Κομόρες, χαρίζοντας μια από τις πιο θεαματικές στιγμές της διοργάνωσης.

Το τέρμα αυτό προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου να αποθεώνουν την εκτέλεση και την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μαροκινού διεθνή. Ωστόσο, ένας δημοσιογράφος δεν αρκέστηκε στον αυθόρμητο θαυμασμό.

Εμπνευσμένος από τη «γκολάρα» της πρεμιέρας, συγκέντρωσε όλα τα παρόμοια τέρματα που έχει πετύχει ο Ελ Καμπί στην καριέρα του και τα παρουσίασε σε έc διάρκειας 3 λεπτών και 37 δευτερολέπτων, αποδεικνύοντας πως το ανάποδο ψαλίδι δεν είναι απλώς ένα στιγμιαίο ξέσπασμα έμπνευσης, αλλά… σήμα κατατεθέν ενός σκόρερ παγκόσμιας κλάσης.