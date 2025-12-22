Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αγιούμπ Ελ Καμπί με το Μαρόκο στο Copa Africa εντυπωσίασε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και αποθεώθηκε από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μόλις εννέα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για το Μαρόκο απέναντι στις Κομόρες.
Το γκολ του Ελ Καμπί έγινε viral, κάνοντάς τον γνωστό παγκοσμίως μέσα από social media και κορυφαία αθλητικά Μέσα όπως το «Athletic», που τον αποθέωσε. Το βίντεο του γκολ έκανε το γύρο του κόσμου, φτάνοντας ακόμα και στις ΗΠΑ μέσω του «Bleacher Report». Ο Μαροκινός επιθετικός, που είχε σημειώσει ένα αντίστοιχο γκολ και με τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους με την ποιότητά του.
An incredible goal to make it 2-0 in the opener of AFCON between Morocco and Comoros.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi, take a bow ✨
📽️ @SABC_Sport pic.twitter.com/b8UPRekuPn
Ayoub El Kaabi may have already bagged a goal of the tournament contender 🤯— ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 21, 2025
The celebration was clean ✨ pic.twitter.com/F9wZX1LDt4
أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KAGlpWvRXY
QUI ES-TU EL KAABI ? QUI ES-TU ????? 😱😱😱🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 #CAN2025 pic.twitter.com/k8YzcczO63— Actu Foot (@ActuFoot_) December 21, 2025
You didn’t need to be close to feel this one. Ayoub El Kaabi. 🇲🇦🤯#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/RBx3MRyArI— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025