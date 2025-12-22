Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αγιούμπ Ελ Καμπί με το Μαρόκο στο Copa Africa εντυπωσίασε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και αποθεώθηκε από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μόλις εννέα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για το Μαρόκο απέναντι στις Κομόρες.

Το γκολ του Ελ Καμπί έγινε viral, κάνοντάς τον γνωστό παγκοσμίως μέσα από social media και κορυφαία αθλητικά Μέσα όπως το «Athletic», που τον αποθέωσε. Το βίντεο του γκολ έκανε το γύρο του κόσμου, φτάνοντας ακόμα και στις ΗΠΑ μέσω του «Bleacher Report». Ο Μαροκινός επιθετικός, που είχε σημειώσει ένα αντίστοιχο γκολ και με τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους με την ποιότητά του.