Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αγιούμπ Ελ Καμπί με το Μαρόκο στο Copa Africa εντυπωσίασε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και αποθεώθηκε από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μόλις εννέα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για το Μαρόκο απέναντι στις Κομόρες.

Το γκολ του Ελ Καμπί έγινε viral, κάνοντάς τον γνωστό παγκοσμίως μέσα από social media και κορυφαία αθλητικά Μέσα όπως το «Athletic», που τον αποθέωσε. Το βίντεο του γκολ έκανε το γύρο του κόσμου, φτάνοντας ακόμα και στις ΗΠΑ μέσω του «Bleacher Report». Ο Μαροκινός επιθετικός, που είχε σημειώσει ένα αντίστοιχο γκολ και με τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους με την ποιότητά του.





An incredible goal to make it 2-0 in the opener of AFCON between Morocco and Comoros.



Ayoub El Kaabi, take a bow ✨



📽️ @SABC_Sport pic.twitter.com/b8UPRekuPn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 21, 2025

Ayoub El Kaabi may have already bagged a goal of the tournament contender 🤯



The celebration was clean ✨ pic.twitter.com/F9wZX1LDt4 — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 21, 2025

أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩



Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KAGlpWvRXY — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025