Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για τον ισραηλινό στρατό το συγκρότημα της πανκ μουσικής Bob Vylan από τη σκηνή του Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, τον περασμένο Ιούνιο.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα, αφού εξετάσαμε όλες τις αποδείξεις, ότι δεν πληροί την εγκληματική συμπεριφορά που περιγράφεται από τη CPS (εισαγγελία) ώστε να ασκηθεί δίωξη», ανέφερε η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Μπόμπι Βίλαν τραγουδούσε ρυθμικά «Θάνατος στις IDF», δηλαδή τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις που πολεμούσαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν βρέθηκαν επαρκείς αποδείξεις ώστε να υπάρχει ρεαλιστική προοπτική καταδίκης, σημείωσε η αστυνομία, η οποία πήρε κατάθεση από έναν άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών και επικοινώνησε με περίπου 200 θεατές στο πλαίσιο της έρευνάς της.

Τα σχόλια του Bob Vylan είχαν καταδικαστεί από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο. Το BBC επικρίθηκε δριμύτατα επειδή δεν διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση του φεστιβάλ.

Στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ σημειώνει ότι έλαβε υπόψη της τις προθέσεις πίσω από τα λόγια, το ευρύτερο πλαίσιο και θέματα που αφορούν την ελευθερία του λόγου, προτού να ολοκληρώσει την έρευνά της. Συνεργάστηκε επίσης με ομάδες της εβραϊκής κοινότητας της Βρετανίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.